Figueres instal·la càmeres de seguretat a la sala d'exposicions de l'Escorxador

L'Ajuntament de Figueres ha instal·lat càmeres de seguretat i de videovigilància a la sala d'exposicions de l'Escorxador, ubicada a la Casa Empordà. També s'han instal·lat filtres solars als vidres de la sala per millorar l'aïllament tèrmic amb l'objectiu d'actualitzar la climatització de la sala per a una millor conservació de les peces que s'hi exposen.

El regidor de Cultura, Alfons Martínez, explica que "aquest és un pas endavant per dignificar la Sala de l'Escorxador i per adequar-la perquè sigui idònia per acollir exposicions. És un espai diàfan amb molta acceptació entre els figuerencs i les figuerenques i volem seguir potenciant-la".