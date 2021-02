La Vila del Llibre de l'Escala 2021 explora els vincles entre l'Empordà i Mallorca

La tercera Vila del Llibre de l'Escala, que se celebrarà del 16 al 18 d'octubre, estarà dedicada a explorar els vincles culturals, que són molts, entre l'illa de Mallorca i l'Empordà i l'Escala. Amb aquesta idea s'ha fet la tria del seu comissari, l'escriptor, periodista i crític literari Sebastià Bennasar, actualment afincat a Olot. S'iniciarà així un cicle de tres anys en que la Vila del Llibre de l'Escala cercarà els vincles culturals amb altres territoris: el 2022 serà el País Valencià i el 2023 les cultures més enllà de les fronteres catalanes. L'alcalde Víctor Puga ha incidit, durant la presentació en línia feta aquest matí, en aquesta "vocació mediterrània" de la proposta amb l'objectiu que "l'Escala sigui un referent per posar-la en valor".

El lema d'aquesta edició és Port d'arribada, port de sortida, port segur. Com ha explicat Bennasar, juguen amb la idea que "els llibres mai defrauden", essent sempre un port segur, tal i com s'ha constatat al llarg de la pandèmia. Evidentment, aquesta condiciona les propostes que, en aquests moments, s'estan acabant de cuinar. Tot i això, el comissari ha avançat que treballen en una activitat "que posarà en valor poetes afectats per la tuberculosis com Blai Bonet, Bartomeu Rosselló Pòrcel, Màrius Torres i Salvat-Papasseit, quatre escriptors fonamentals que uneixen diferents territoris". També en una altra proposta sobre novel·les del mar per explicar la relació entre Baltasar Porcel i Josep Pla a través de diferents llibres seus. A més a més ha avançat que es vol fer una Marató de lectura de l'Odissea d'Homer a Empúries i paral·lelament un pintor pintant teles sobre els diferents passatges. No faltaran les activitats familiars i populars com una guimcana.

A l'haver-se ajornat fins a l'octubre, per anar fent boca, durant cada estació, la Vila del Llibre anirà proposant activitats com la que es fa aquest dissabte amb Màrius Serra i Roser Calafell.

La Vila del Llibre de l'Escala, que en aquesta edició rep el suport de la Fundació Mallorca Literària, és la més potent de totes les que es fan actualment. De fet, va ser l'últim gran acte literari que es va poder fer a Catalunya el 2020. La Vila del Llibre és una fòrmula en procés d'expansió, ja que es fa també a Cervera, Montblanc i aquest abril neix la Vila del Llibre a Sitges, apadrinada per l'Escala, i el setembre, a Piera. Enric Bono, un dels promotors d'aquesta proposta, també ha avançat que es farà a Galícia, a les Rias Altas, el 2022.