La cantant de Roses Melissa Sanley edita la versió acústica de «We are the future»

La cantant rosinca Melissa Sanley acaba de compartir a les xarxes la versió acústica de la cançó «We are the future», tema original creat i gravat a Nova York. L'artista explica que «vaig creure que el missatge era i continua siguent important, com sempre amb el "positive pop" de la mà». Sanley afegeix que creu «fermament a recordar que som un i que hem de ser el futur que realment estem esperant». «El cel està en els nostres cors i la màgia en la nostra ment», conclou.