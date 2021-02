Pont de Molins busca llibres per fundar a Romania una biblioteca escolar

Elena i Ioana Rezeanu lideren el projecte per beneficiar l'escola on van cursar els primers estudis

Elena i Ioana Rezeanu lideren el projecte per beneficiar l'escola on van cursar els primers estudis SÒNIA FUENTES

A través d'un nou projecte sociocultural, l'Associació Neda Marinescu-Pelayo Martínez de Pont de Molins projecta crear una biblioteca a una escola del poble de Gradinile, situada al sud de Romania, una de les zones més afectades per la pobresa. Per tal de materialitzar aquest projecte, es farà una recollida de llibres sobre diferents temes i en diferents idiomes. També es vol obtenir fons per a l'obtenció del material necessari, com ara ordinadors, per a fer realitat aquesta sala d'estudi. Per aquest motiu, es convida a tots aquells que vulguin participar a posar-se en contacte amb l'associació. «Podeu enviar-nos els llibres que ja no us siguin útils o també podeu col·laborar amb una ajuda econòmica per obtenir el material» expliquen Elena i Ioana Rezeanu, membres de l'associació.

L'Associació Neda Marinescu - Pelayo Martínez es va posar en contacte amb algunes persones de l'entorn de l'escola romanesa. «Per a nosaltres és un honor ajudar aquest centre que porta el mateix nom que l'associació, Neda Marinescu, però també el poble on vam créixer els primers anys de la nostra vida i a on vam estudiar fins a quart de primària».

El poble de Gradinile, al comtat d'Olt, no disposa de biblioteca i, després de la situació actual que ha deixat la crisi sanitària, «considerem molt útil una sala d'estudi a l'escola municipal». L'objectiu principal és promoure l'accés a l'educació i la cultura a les zones rurals de Romania. «A les zones rurals, no hi ha tanta facilitat com a les ciutats i amb la crisi sanitària, i l'estudi online, els nens s'han vist molt afectats perquè no tenen ordinadors».

L'associació Neda Marinescu-Pelayo Martínez vol millorar la qualitat de vida dels nens de les zones més pobres i promoure la cultura entre els més joves i la comunitat. «Mitjançant la lectura i l'estudi, els més desfavorits tenen l'oportunitat de canviar el seu estil de vida i millorar-lo. Els avantatges de llegir són nombrosos, estan certificats per especialistes».

Un exemple de motivació

L'educació és el principal mètode per avançar a la societat i erradicar la pobresa. Un exemple és el físic Neda Marinescu, que dona nom a l'escola i a la mateixa associació. «Era del poble i va estudiar a la mateixa escola. Era de condició molt pobra i va arribar molt lluny, fins i tot va aconseguir fundar un institut de recerca nuclear a Córdoba, Argentina. Va estudiar a París i va col·laborar amb Maria Curie i això és un exemple i una motivació per als nens del poble que poden aconseguir el que volen, així com els seus objectius de vida» recalquen.

L'associació vol crear la sala d'estudis i això implica comprar ordinadors i el material necessari i per això «volem implicar la comunitat de casa nostra».





La recollida de llibres en diferents idiomes –català, castellà, francès i anglès– servirà per equipar l'escola Neda Marinescu de Romania amb una biblioteca de caire internacional: «Ens adrecem als nens, però també volem promoure la lectura a la resta de la comunitat, ja que s'ha vist que és un recurs que millora l'estat psicològic de les persones: redueix l'estrès i ajuda a obtenir un descans millor, en definitiva, transmetre una cultura sana».

Des de l'associació, ja han començat a buscar fons i recursos que permetin també comprar dos ordinadors i el mobiliari per posar els llibres, així com ventiladors per combatre la humitat que fa a la zona i conservar tot aquest material. El projecte s'allargarà fins al setembre, moment en què voldríem fer realitat la sala d'estudi i lectura. Per demanar informació de com participar en el projecte es pot enviar un correu a: asociatianmpm@gmail.com o trucar al telèfon 662 241 3 00.