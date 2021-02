L'Institut d'Estudis Empordanesos homenatja Eduard Puig Vayreda als «Annals»

La «trajectòria i les dèries» del qui va ser alcalde de Figueres, enòleg i molts anys president de l'Institut d'Estudis Empordanesos (IEE), Eduard Puig Vayreda, vertebren el contingut del darrer volum, el 51, dels «Annals», publicats recentment pel centre d'estudis. Com reconeix el director de la publicació, l'historiador Pere Gifre, «és un homenatge» clar a la seva figura i a tot allò que estimava com l'art, la vinya i la música. «Ell sempre deia que érem un país de desmemoriats i reivindicava la necessitat de donar a conèixer personatges que havien tingut el seu pes i la seva importància a l'Empordà», afirma Gifre.

Amb aquesta filosofia ha sortit a la llum aquest dens volum, amb més de sis-centes pàgines. La primera part deixa testimoni de les taules rodones que es van fer en el congrés dedicat a Puig Vayreda el 2019 a Figueres i inclou també vuit articles de diferents especialistes que aborden temàtiques tractades per ell com la vinya o la política. «Es tractava de pensar què havia fet, el seu vessant més polifacètic, però també de la llavor que va deixar i del futur», assegura Gifre.

La segona part dels «Annals» també connecta amb Puig Vayreda, perquè «es tracten temes que a ell li haurien agradat», és a dir, proposa diferents línies de lectura sempre reivindicant la importància de la memòria, motor que mou la tasca de l'IEE. Per exemple, Joaquim Tremoleda parla dels dolia i la producció del vi a l'antiguitat; Manuel Moreno de la vinya i el vi empordanès vistos pels viatgers dels segles XV al XIX; Èrika Serna sobre qui va creure en el primer Ictineu de Monturiol o sobre els periodistes sense carnet i aspirants a tenir-ne el 1963 per Josep Clara. Cal destacar que també s'incorporen nous investigadors com Ariadna Llorca, que ha investigat sobre Vibracions, un setmanari anarquista a Figueres creat el 1937.

Consultes a raco.cat

Tots aquests treballs tenen la seva versió en paper, però també es poden trobar al web de Revistes Catalanes amb Accés Obert, raco.cat. Per a Pere Gifre és evident l'interès, cosa que copsen amb els indicadors de descàrregues dels articles. Això, en temps de pandèmia, en què la presència a les xarxes és molt important, permet que aquests estudis ultralocals arribin a qualsevol persona del món. «Només han d'entendre el català», conclou.