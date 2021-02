Fortià proposa gaudir de la natura i el patrimoni en un entorn únic

Situat en plena plana empordanesa i envoltat de camps agrícoles, Fortià és un punt perfecte per gaudir de la natura en un entorn tranquil i relaxant així com per descobrir la riquesa del seu patrimoni històric i cultural. És molt recomanable passejar a peu o en bicicleta pels camins més propers al poble, una de les millors maneres de gaudir de la bellesa de l'entorn. «El municipi connecta en pocs minuts en bicicleta amb els Aiguamolls de l'Empordà, el cap de Creus o la zona de Siurana i Garrigàs, oferint un entorn agradable i ideal per a les famílies».

Per entrar en contacte amb el medi, cada any s'organitzen diferents visites guiades a càrrec de l'ornitòleg Joan Ventura que dona a conèixer la diversitat d'ocells i insectes que podem trobar al municipi per posar en valor la riquesa de l'entorn natural que hi ha a Fortià. També es fan visites històriques durant l'any sobre el Fortià medieval, la relació de Fortià i Sant Pere de Rodes, Fortià a la segona República, visita a l'església i als masos de Fortià a càrrec del regidor de Cultura del municipi, l'arxiver i historiador Pol Meseguer.





L'antiga Granja Escola de Fortianell. ANDREA BOLCATO

Al nucli urbà trobem un atractiu patrimoni cultural. Una visita obligada requereix l'antiga Granja Escola de Fortianell. És un impressionant edifici neoclàssic on l'any 1855 es va inaugurar un establiment d'ensenyament professional de l'agricultura impulsat per la família Estrada i Narcís Fages de Romà, amb el suport de la Diputació de Girona d'aleshores. El centre va tenir una gran repercussió en l'agricultura de la comarca i va ser una de les primeres granges agrícoles de tot l'Estat. La llarga tradició agrícola de Fortià es veu plasmada en aquest equipament que va modernitzar l'agricultura empordanesa. Avui és una explotació particular, que es pot conèixer a través de visites que es fan de forma puntual, i que ajuda a comprendre la importància de l'agricultura al municipi.

Especial interès tenen altres finques de Fortià com ara els masos del poble: la Borrassana (XVI), el mas d'en Dorra (XIX), can Puntí (XVI), can Via (XVII) com a exemples emblemàtics. I d'altra banda el patrimoni lligat al senyor de Fortià, el monestir de Sant Pere de Rodes: l'edifici del Delme (XVIII) i el mas del Monestir (XVII). «Des de l'Ajuntament s'està fent una aposta clara per potenciar els atractius del poble i, com a novetat, aquest any es crearà una ruta senyalitzada de les cases i monuments més destacats», ha destacat Meseguer.

Un recorregut pel poble ens porta fins a l'església de Sant Julià i Santa Basilissa o la Casa Gran o anomenada de la Reina Sibil·la, declarada bé cultural d'interès nacional. Actualment hi ha un projecte en marxa per convertir-la en la casa de la vila. L'objectiu és que l'històric edifici, datat del 1628, pugui albergar, a més del nou ajuntament, també altres espais per fer-hi exposicions, conferències i presentacions; a més de sales de reunions i despatxos per a les entitats.

Un dels objectius del municipi és potenciar l'apartat més cultural dinamitzant les activitats al Centre Agrícola i Social: «Volem dinamitzar-lo perquè sigui un lloc de trobada i nucli de la cultura, amb activitat periòdica i l'obertura d'un Cafè Bar que potenciï la vida social».





Fortià ofereix molts paratges per descobrir a peu o en bicicleta. ANDREA BOLCATO



A banda del patrimoni cultural i natural que ofereix el poble de Fortià, cal destacar també la possibilitat de trobar productes de proximitat als establiments locals. Les botigues posen a l'abast el producte de la zona, de gran qualitat i molt ben valorat. També l'oferta de restaurants i allotjaments rurals ofereixen la possibilitat de descansar en el camí i assaborir els plaers que atorga la vida al món rural.