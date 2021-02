Les entitats i l'Ajuntament de Figueres treballen per planificar unes Fires «diferents»

Figueres tindrà Fires de la Santa Creu aquest any, però seran més curtes, del 29 d'abril al 3 de maig, i no tindran el mateix format a causa de la pandèmia. Per donar forma al programa, l'alcaldessa, Agnès Lladó, i la regidora de Festes, Ester Marcos, es van reunir la setmana passada amb representants d'una trentena d'entitats locals, algunes de les quals passen situacions delicades. Tots ells van rebre positivament la trobada. «Vam copsar moltes ganes i propostes, la voluntat hi és i tot dependrà de les restriccions del moment», explica Marcos. El procés ara és que les entitats enviïn les seves propostes i l'Ajuntament les valorarà i les reconduirà, si cal.

Alguns actes ara ja estan descartats, ja que impliquen proximitat. És el cas de la Rua infantil o la trobada castellera. En aquest sentit, els Merlots comenten que «l'impacte de la Covid-19 al món casteller és devastador». Avancen, però, que «la Monturiola serà lila», aquest any també. A més a més, intentaran «fer activitats perquè participin una gran part dels castellers, amb les mesures de prevenció i el sobre cost que provoquen, i que el lila Merlot deixi petja a la vida de la ciutat». Un altre punt que els castellers destaquen és la possibilitat que es faci algun concert, tot i que ja es descarta l'Embarraca't. Com diu Marcos, «és impensable obrir xiringuitos i vendre begudes quan la restauració està tancada». Reconeix que el que es va fer a les Nits de l'Acústica, amb les mesures actuals, no es podria fer. Sense l'Embarraca't, però, es preveu «un impacte econòmic dur en totes les entitats».

Concerts per escoltar

Qui també reclamen fer algun concert és el Foment de la Sardana Pep Ventura. La seva presidenta, Montserrat Mauné, reconeix la fragilitat de la situació perquè «tot pot canviar» fins a arribar a l'abril. Tot i això, ella és del parer que, preservant la normativa, alguna cosa cal fer, ja que molts professionals en depenen. En aquest sentit, tots aquests mesos el Foment ha continuat organitzant concerts de sardanes amb aforaments limitats i controlats, sempre amb molt bona acollida. «Tenim ja totes les cobles contractades per tot l'any», comenta.

Fires els dia 1 i 2 de maig

Una altra entitat que juga un paper central a les Fires és el Casino Menestral. Com diu el seu president, Eduard Ayats, «estem treballant amb ganes de fer, si es pot». En aquest cas, ells pensen en «unes fires diferents», adaptant-les a un altre espai allunyat del centre de Figueres, concretament, al clos de Fires on ara es fa el mercat de la roba. «És un espai on es pot aparcar i controlar millor, tot i que caldrà pensar com fer-ho», diu.

Així estudien fer-ho durant dos dies, l'1 i el 2 de maig, per donar cabuda a més gent, però tot dependrà de Protecció Civil i dels participants. «Estem contactant amb ells perquè alguns han plegat; les conseqüències en el món artesanal són dramàtiques», reconeix Ayats. En aquestes fires es donarà cabuda a artesans, artistes i llibreters, és a dir, que s'uniran totes les fires que promou el Casino.

Treballar per seguir oferint continguts

Qui també va participar en la reunió va ser la presidenta de l'Institut d'Estudis Empordanesos, Anna Maria Puig, qui creu que és vital buscar alternatives per seguir endavant, tal fan ells durant tot aquest temps. Puig va trobar a faltar més concreció en aspectes com els espais que es podran utilitzar, però assegura que l'IEE «no frenarà l'activitat ni deixarà d'existir perquè hi ha altres maneres de treballar i d'oferir coses», en aquest cas des del món virtual. La bona resposta de la gent els avala, arribant, fins i tot, a molt més públic.