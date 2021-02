Tequatre donarà el tret de sortida al II Cicle de Teatre Empori de Castelló d'Empúries

La companyia Tequatre reprèn les funcions amb la representació aquest dissabte a Castelló d'Empúries de 'No hi ha lladre que per bé no vingui'. L'obra donarà el tret de sortida al II Cicle de Teatre Empori. La sessió serà a la sala municipal, a les vuit del vespre. Cal reservar entrada a https://bit.ly/3qu1iEp.

La companyia també ha anunciat la data definitiva per estrenar finalment a Figueres, després de consecutives cancel·lacions a causa de les restricicons. Serà el 6 de març a la sala La Cate. Les persones que ja tenien les entrades comprades, podran fer servir les mateixes. Per la resta, recordar que les entrades es posaran a la venda els dijous de 19 a 21 h a les taquilles del Teatre Jardí, i a Figueres a Escena o a https://figueresaescena.koobin.com/tequatre-lladre