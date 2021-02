El debut en solitari d'Anna Andreu arriba a la Cate de Figueres

La segona temporada del cicle d'acció musical 66butaques segueix aquest divendres amb el concert d'Anna Andreu, que presentarà el seu disc de debut Els Mals Costums. Acompanyada de Marina Arrufat, la cantant i compositora barcelonina actuarà a les 20:30 h a la Cate de Figueres i presentarà les cançons del seu primer àlbum en solitari, un consistent treball discogràfic que ha rebut una gran acollida per part del públic i de la crítica. Les entrades es poden adquirir a www.66butaques.cat.

Després d'encetar la segona edició del cicle d'acció musical 66butaques amb l'actuació de la banda local Penélope, que va acollir a més de 70 persones a la sala de La Cate de Figueres, la segona temporada segueix amb el concert d'Anna Andreu, una de les veus més consolidades de l'escena musical catalana actual.

La cantant i compositora debuta en solitari amb Els Mals Costums (Hidden Track Records, 2020), un nou treball discogràfic replet de calidesa i força. Després de diversos anys co-liderant el projecte Cálido Home, Anna Andreu presenta aquest nou disc acompanyada de la violinista Marina Arrufat, que per aquest projecte s'aventura amb la bateria i omple l'escenari de delicadesa i contundència. Produït per Jordi Matas (membre i productor de Ferran Palau i de El Petit de Cal Eril, entre d'altres), el nou àlbum de l'artista es caracteritza per un estil delicat i nu, buscant la senzillesa i la solidesa en tots els silencis i melodies. Des del seu llançament, el disc ha creat arrels i ha captivat a la crítica i a tot tipus de públic, esdevenint un treball consistent i consolidat que no deixa indiferent a ningú. El retorn d'Anna Andreu no podia ser millor.



La segona edició del cicle 66butaques

Després de culminar la primera edició del cicle amb èxit malgrat les dificultats causades per la crisi sanitària, La Cate estrena la segona temporada de concerts del 66butaques amb una programació per a tots els públics i tots els gustos. De gener a juny, el tercer divendres de cada mes La Cate de Figueres presenta diverses propostes d'estils musicals ben diversos i durant els propers mesos acollirà l'expressivitat del contrabaixista portuguès Jorge da Rocha (19 de març), els sons urbans i combatius del rap de Lil Russia & Jahzzmvn (16 d'abril) i els ressons de copla, tango i rock andalús de Flamaradas (21 de maig). La segona edició del cicle culminarà el mes de juny amb un concert sorpresa gratuït i a l'aire lliure.