La covid-19 protagonitza els treballs dels finalistes als XII Premis Carles Rahola de Comunicació Local

La pandèmia i les conseqüències que ha deixat en diferents àmbits protagonitzen bona part dels treballs seleccionats com a finalistes dels XII Premis Carles Rahola de Comunicació Local. De quinze obres finalistes, sis d'elles estan centrades en la covid-19. En la categoria de Millor Fotografia de Premsa, David Aparicio i Toni Ferragut es disputaran el premi presentant dues imatges fetes en centres sanitaris. Aparicio mostra la duresa d'un dia a la UCI del Trueta, mentre que Ferragut ho fa amb una fotografia on es veu personal sanitari atenent un home gran. En la categoria de Millor Treball Informatiu en Premsa, 'La Republica' opta al guardó pel dossier 'Històries de la covid'.

La pandèmia ha afectat a tota la societat i això s'ha traduït en informació, notícies i reportatges que els periodistes han cobert al llarg del 2020. Part d'aquest volum d'informació que han generat els periodistes gironins durant la crisi sanitària centra, ara, bona part dels treballs finalistes en els XII Premis Carles Rahola de Comunicació Local.

De les quinze peces finalistes en les diverses categories dels premis, sis d'elles són per a treballs relacionats amb la pandèmia. Un exemple són les dues imatges que opten al premi Millor Fotografia en Premsa del 2020. David Aparicio ha estat escollit com un dels finalistes amb una instantània de diversos treballadors de l'UCI del Trueta atenen un pacient per covid-19.

Per altra banda, Toni Ferragut també és finalista amb una fotografia d'un centre sanitari. En aquest cas, en la imatge es pot veure tres treballadors atenent un home gran que va amb mascareta d'oxigen.

En l'apartat de Millor Treball Informatiu en Premsa hi ha tres finalistes. El primer d'ells és Xevi Xirgo pels reportatges sobre 'Els papers d'Urkullu en la negociació basca' que es van publicar a 'El Punt Avui'. La revista 'La Republica' aconsegueix dues nominacions. La primera és per Teresa Màrquez pel reportatge 'Decideixo morir' i la segona és per un treball coral fet per dotze redactors. Es tracta del dossier 'Històries de la covid', en què fa una sèrie d'entrevistes a perfils molt diversos per explicar un moment excepcional.

El Millor Treball Informatiu en Ràdio, el jurat ha decidit convertir en finalistes els periodistes de Ràdio Vilafant pel programa 'La pesca engresca' i Pau Masó, de Ràdio Olot, pel programa '2020: l'any en què trontolla tot'.

En la categoria de televisió, Martí Albesa es disputarà el guardó amb Albert Brosa. El primer presenta 'Sangita', un documental emès en el programa '30 minuts' de TV3. Brosa opta al premi amb 'El despertar', un programa d'Olot Televisió que també explica com la pandèmia ha canviat la quotidianitat del dia a dia.

Dins del premi a Millor Informació Digital, Josep Lluís Vidal presenta 'Podcast per Whastapp' de 'laselva360'. Aquesta proposta ha captat l'atenció del jurat per la capacitat d'adaptar i replantejar la informació de proximitat. Per altra banda, hi ha Dolors Gibert amb 'Confinament. La finestra indiscreta'. El document detalla des d'un punt de vista personal el moment que ens ha tocat viure.

Els finalistes pel premi a Millor Projecte de Comunicació Periodística són Martí Albesa i Sara Montesinos per 'Forjant Futurs' i Pau Planas i Rocío Rodríguez per 'La revista de la Tornada'. Aquest últim, és un projecte que aposta per la cultura fora dels circuits oficials.

Per últim, la categoria de Millor Iniciativa de Comunicació Institucional hi ha Carlus Gay, Àlex Boix i Carolina Treviño per '10 dones il·lustres, 10 il·lustradores'. Es tracta d'un projecte cultural de l'Ajuntament de Platja d'Aro que rescata dones amb una trajectòria professional amb un bon treball d'il·lustració. Els altres finalistes són Clara Sànchez-Castro i Artur Àlvarez per l'entrega dels Premis Corona Cultura.

El nom dels guanyadors es farà públic la nit del dijous 25 de febrer a les vuit del vespre, durant l'acte d'entrega dels premis.