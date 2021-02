Convoquen recitals encapsulats per despertar el món de la poesia

De format YouTube, el Recital Encapsulat és una iniciativa de la poeta Montse Cufí amb el suport de Carles Pujol, de Tramuntana TV, sorgida de l'afany per reactivar el sector poètic literari, que fa més d'un any que està inactiu i congriar de nou els poetes i rapsodes –de totes les edats– de la nostra comarca de l'Empordà, començant per Figueres.

La crida es va promulgar fa una setmana i mitja per via de les xarxes com Facebook, Instagram i Twitter, i va tenir una acollida excepcional. En menys de vint-i-quatre hores, uns vint poetes es van inscriure per dur a terme aquesta microacció digital, oferint el millor d'ells mateixos: el seu art poètic. La primera convocatòria per gravar en vídeo aquest Recital Encapsulat va ser el passat dilluns dia 8 de febrer a l'Hospital de Figueres (Salut Empordà), davant de l'escultura que Xavier Raventós fa poc ha cedit, Maleïda covid, situada a l'entrada d'emergències de l'hospital: «Plovia, però res ens va aturar. El resultat, sorprenent i molt emotiu. Hi haurà tres convocatòries més, en grups de 4 o 5 persones i recitant d'un en un. Tot plegat per mantenir les mesures de seguretat, conservant la distància adient i amb mascareta. També l'ús de gel hidroalcohòlic».

El plató de gravació, doncs, és al voltant de l'Hospital de Figueres, «en agraïment al sector sanitari per la seva tasca infinita». L'espai abraçarà poemes de màxim vint versos, de temàtica i llengua lliures, amb l'únic requisit que esperancin el públic. Cèlia Sanjuan, Lídia Herbera, Lluís Bosch, Josep Turbau, Raquel Blanca, Loli García, Magda Bosch, Dolors Roig, Georgina Martínez, Rosa Canadell, Nuri Trias, Àngel Rodríguez, Sara Cufí, Eduard Casas, Teresa Tarrida, Lurdes Aparicio, Fina Carbelo, Jordi Costa i Montserrat Cufí.