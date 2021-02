Roser Raluy recopila menús temàtics, receptes i històries viscudes a la cuina

Cada 14 d'agost, la ceramista Roser Raluy (Barcelona, 1956) fa anys. Amb aquesta excusa convida amics i familiars a trobar-se a casa seva, a Navata, per crear i tastar junts un «menú temàtic». La cuina és, per a ella, una experiència que la connecta amb els altres i amb ella mateixa i la seva existència. Per ordenar i preservar tot aquest material viscut i degustat, els darrers dos anys ha escrit el llibre «Històries al voltant de la cuina i receptes per recordar». Per editar-lo ara impulsa un Verkami que ja ha superat amb escreix amb més de setanta aportacions. Encara s'hi pot col·laborar.

El llibre, amb una portada molt fresca d'un alumne seu de ceràmica, Martirià Pagès, inclou cinquanta històries que parlen d'aquests menús, entre ells, el del 2017 inspirat en el Banquet dels erudits, un llibre grec del segle III dC, «un sopar on hi havia personatges històrics i es parlava del saber del seu temps». Roser Raluy, que se sent molt feliç amb el projecte, va voler imitar-lo i va escollir personatges «que a mi m'agradaria tenir al costat de la taula» i a cada un li va assignar un plat. A banda d'aquests menús, l'autora també parla de persones que l'han inspirat i que l'han acompanyat al llarg de la vida, de llibres i de llocs amb encant que ha conegut, el darrer un restaurant a tocar l'Etna, a Stromboli, on va poder sopar tot veient el volcà en erupció. «Va ser increïble», afirma. A la segona part del llibre, Raluy hi recopila 150 receptes de cuina «molt eclèctica», tal i com a ella li agrada, amb explicacions detallades i fotografies a color, algunes fetes per ella i altres per familiars. Una vintena d'aquestes les relaciona amb peces de ceràmica de la seva col·lecció creant un lligam entre dues de les seves passions.





La campanya de Verkami ha tingut ja. «Sembla que això de la cuina agrada a la gent», reconeix. En aquests moments ja s'ha superat la xifra demanada -tres mil euros- i encara queda més de dues setmanes per tancar-la.