Neix Espai Publicacions, un servei d'autoedició per publicar amb gran qualitat

Avinyonet de Puigventós és la seu d'Espai Publicacions, un nou segell editorial que neix a l'Empordà dedicat a l'autoedició. L'impulsa l'editor Salvador Borràs, qui compta amb quasi trenta anys d'experiència en el sector. «Espai Edicions neix per donar serveis a tercers», comenta. No només l'ofereixen a persones que tinguin algun manuscrit en el calaix per publicar, sinó també a entitats públiques o privades, museus, fundacions i institucions que vulguin editar «per projectar-se». En els seus serveis, hi ha tant el procés de l'edició com també el d'un assessorament personalitzat.

Salvador Borràs explica que en aquests moments de crisi i enmig de la pandèmia és difícil que les editorials, tant grans com independents, apostin per la publicació d'originals d'autors nous. Així totes aquelles persones que tenen algun llibre a punt per publicar, Espai Publicacions els ofereixen el servei ideal «per aconseguir un producte amb la mateixa qualitat que qualsevol editorial». Així corregeixen, donen estil, dissenyen i, fins i tot, busquen la impressió i edició gràfica adequada dins i fora del país. En aquest sentit, els avala la seva professionalitat i dilatada experiència per fer el seguiment de tot el procés.

Un altre punt interessant de la proposta és que els tiratges de les publicacions, siguin llibres o revistes, poden ser tan limitats o extensos com es requereixi. «El digital permet que les quantitats d'exemplars siguin les que convinguin», comenta Borràs. Segons l'editor, hi ha moltes persones que tenen manuscrits al calaix, però «no saben com arribar a imprimir-los ni quina és la impressió gràfica per fer-ho». El que no fa Espai Publicacions és distribuir els llibres a les llibreries tot i que Borràs admet que se'ls pot assessorar. «Preferim que sigui el client que conegui el llibreter», explica.

Per contactar amb els responsables d'Espai Publicacions, es pot escriure a espaipublicacions@gmail.com o trucar-los al 670 707 236.