Les llibreries tornen a aixecar la persiana en dissabte després d'un mes de tancament

Les llibreries de Catalunya han pogut tornar a aixecar les persianes aquest dissabte després de restar tancades quatre caps de setmana. Arran del relaxament de les mesures per contenir la pandèmia de la Covid 19, el Govern ha equiparat aquests establiments als equipaments culturals i no estan subjectes a les restriccions dels comerços no essencials, que no poden obrir en cap de setmana.

La nova consideració de les llibreries ha estat llargament esperada i reclamada des del sector llibreter i editorial.