El Castell Gala Dalí de Púbol participa en una acció digital a nivell mundial pels enamorats

Serà un recorregut de 25 minuts que té com a fil conductor la història d'amor entre Dalí i Gala FUNDACIÓ GALA SALVADOR DALÍ

Aquest divendres 12 de febrer el Castell Gala Dalí de Púbol participarà en una acció digital organitzada a nivell mundial per la plataforma de tiqueting Tiqets. Tothom hi pot participar de forma gratuïta. La proposta consisteix en una vetllada romàntica des del sofà de casa. Es podrà accedir virtualment a determinats espais durant el vespre i nit del 12 de febrer, el divendres abans del dia de Sant Valentí. Concretament, el Castell de Púbol proposa una visita guiada en anglès de la mà de la seva responsable Núria Ferrer, en un recorregut de 25 minuts que té com a fil conductor la història d'amor entre Salvador Dalí i Gala.

En el seu diari personal, Gala descriu l'amor amb aquestes paraules: "El més essencial per a mi és l'amor. És l'eix de la meva vitalitat i del meu cervell, el ressort que em llança endavant amb elasticitat i agilitat, amb més claredat i precisió en tots els moviments dels meus sentits, dels meus impulsos, dels meus coneixement ».

Els participants podran escollir entre una visita al Palau Nacional de Pena (a la ciutat portuguesa de Sintra), un passeig en gòndola pel Gran Canal de Venècia durant la posta de sol, al relat sobre els rituals de festeig dels pingüins de l'Aquari del Pacífic (Califòrnia), o les històries d'amor que han tingut Nova York com escenari. Els usuaris optaran al premi d'una nit d'hotel en una de les 14 ciutats de la cadena CitizenM: Nova York, Washington, Boston, Seattle, Londres, Glasgow, París, Ginebra, Zurich, Amsterdam, Rotterdam, Copenhaguen, Kuala Lumpur o Taipei.

Enllaç a l'acció de Tiqets: https://www.tiqets.com/blog/save-the-date-with-date-night-at-home-ideas/