Milena Busquets rescata una amistat de la infància a la seva darrera novel·la 'Gemma'

L'escriptora Milena Busquets (Barcelona, 1972) rescata una amistat de la infància per tal d'"apropar la mort a la vida" a la novel·la 'Gemma' (Amsterdam/Anagrama) una obra sobre les "amistats, els errors, la memòria" i on també es parla molt dels fills. "M'interessava molt investigar l'amor i l'amistat, aquesta forma d'amor més subtil i lleugera que crea menys obligacions", ha explicat l'autora. Per a ella, és "una mica casualitat" que tant la seva darrera novel·la 'També això passarà' com a 'Gemma', una autoficció sobre una amiga que va morir als quinze anys de leucèmia, surtin de la història d'una pèrdua. De fet, no volia escriure una obra "tràgica", sinó que volia fer un acostament a la mort com a part de la vida. Milena Busquets, filla d'Esther Busquets, manté una relació molt estreta amb l'Empordà i, sobretot, Cadaqués.