Figueres convoca les beques Agita a la producció, exhibició i difusió de les arts

L'Ajuntament de Figueres ha aprovat la convocatòria per a les beques Agita a la creació i ajuts a la producció, exhibició i difusió de les arts 2021. L'objectiu és fomentar la creativitat facilitant l'aparició, el desenvolupament i la consolidació de projectes artístics contemporanis a la ciutat de Figueres. S'hi destina un total de 33.000 euros, amb una dotació màxima per a cada projecte de 10.000 euros.

Les beques Agita van dirigides a artistes i creadors dels àmbits plàstics i visual, escènic, literari, audiovisual, a totes aquelles persones i col·lectius amb un projecte creatiu, amb especial interès pels que mostrin vocació de professionalització i voluntat de projecció exterior (itinerància d'exposicions, divulgació, edició i gires d'espectacles).

El termini de presentació de sol·licituds per a les beques és de l'1 al 15 de març.

Per altra banda, també s'ha aprovat la convocatòria per a l'atorgament de la beca de recerca ciutat de Figueres. Una beca, de caràcter anual, que té com a objectiu el foment de l'estudi en els àmbits de les ciències socials i humanes i de les ciències naturals, i que s'atorga al millor projecte d'investigació inèdit en els camps social i científic referits a la ciutat de Figueres.

Poden optar a la beca els investigadors que, de forma individual o col·lectiva, presentin una proposta de recerca. La beca està dotada amb 7.500 euros. El termini de presentació de sol·licituds de la beca és de l'1 al 15 de març.