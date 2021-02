Venen piruletes de xocolata per recaptar fons per investigar el càncer infantil

Un any més, l'Ampa de l'escola Sant Pau de Figueres s'ha volgut sumar a la Xocolatada Solidària que promou l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona amb motiu del Dia Internacional del Càncer Infantil. Enguany, a causa de la pandèmia, la celebració s'ha reconvertit. Així, tota aquesta setmana, a la sortida dels infants de l'escola, a la tarda, just a les portes del centre, es vendran piruletes de xocolata a 2 euros la unitat. Tots els diners recollits es donaran a l'Hospital Sant Joan de Déu per a la investigació del càncer infantil.

Aquestes piruletes solidàries també es poden adquirir a altres punts de Figueres que s'han volgut sumar: les farmàcies Martínez i Soler, la botiga Fly with Laura, les perruqueries Styls i Gris, l'Entrepà, Blonde Girl Tatoo Piercing, Baby Planet i Fisio3.