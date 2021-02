Joan Manuel Soldevilla sorprèn amb el thriller trepidant «Autopista»

«Una novel·la salvatge i familiar». Així qualifica l'escriptor figuerenc Joan Manuel Soldevilla, Autopista, la seva segona novel·la, editada per Columna i que ja es troba a les llibreries. El llibre és un canvi absolut de registre de l'autor, que ara es decanta per una «road movie prodigiosa i perversa», després d'haver-se estrenat en la literatura amb L'amic de Praga (2018), l'amistat entre l'escriptor Jaume Ministral i el metge Frantisek Kriegel.

Autopista arrenca amb el llarg viatge que emprenen Andrea i els seus petits fills –Santi, Víctor i David– en cotxe després de patir una terrible desgràcia. El que sembla una plàcida excursió terapèutica és, en realitat, un salvatge i obsessiu projecte criminal. La ruta la faran envoltats de tebeos de La Patrulla dels Castors, obsessionats pels cotxes de la marca Fiat, hostatjant-se en Novotels, cantant cançons i devorant quilòmetres per les autopistes d'Europa. Així viuran una estranya road movie que mostra com els límits entre el seny i el desequilibri són tan difusos com inquietants.







Joan Manuel SoldevillaColumna320 pàgines - 19,90 euros