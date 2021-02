Clara Peya presenta el darrer treball «Perifèria» a la sala La Cate de Figueres

La pianista i compositora Clara Peya presenta Perifèria, el seu nou treball, el desè àlbum de la seva trajectòria, aquest divendres, a les vuit del vespre, a la sala La Cate de Figueres. L'univers de l'artista s'inspira aquest cop en els espais de pas, els límits entre un lloc i l'altre, espais buits, buidats. Costa encaixar en una societat tan tancada al que és diferent i centrada a conservar els privilegis i les zones de confort de cadascuna, però la Clara proposa posar la mirada en aquests «no-llocs».

El seu darrer treball és un viatge a les fronteres també del so, a través d'un estil pop amb electrònica minimalista i amb una clara aposta pel so de piano de paret amb sordina com una opció estètica que respon també a una opció política: donar espai a allò imperfecte, menystingut.

Clara Peya, considerada una de les pianistes més prolífiques i transgressores de l'Estat, és energia en estat pur. Sempre amb el piano com a centre de gravetat per a compondre i escriure cançons, beu del so d'artistes com Samora Pinderhughes, RY X, o Patrick Watson. Amb una personalitat artística contagiosa i torrencial, en directe es despulla, es transforma i capta l'atenció del públic de manera hipnòtica. Activista i lluitadora incansable va ser reconeguda amb el Premi Nacional de Cultura 2019 per la seva trajectòria musical i compromís social.

El preu de l'entrada és de 15 euros. La venda es fa a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí, a www.figueresaescena.cat i, el mateix dia del concert, a la taquilla de La Cate.