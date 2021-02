Atenea cerca en la cultura l'antídot pels temps difícils

«No volíem passar de llarg del tema de la pandèmia, però tampoc volíem incidir en xifres ni en les desgràcies», exposa Anna Maria Velaz, presidenta de l'agrupació cultural Atenea de Figueres. L'alternativa que han trobat és dedicar el cicle Aula Oberta, que cada any programen per aquestes dates, a la cultura i com aquesta esdevé «un antídot en temps difícils». La primera xerrada es fa aquest divendres en format telemàtic –no presencial– i la imparteix un bon amic d'Atenea, el filòsof, teòleg i director de la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull, Francesc Torralba, qui parla sobre «la cultura com a bàlsam i turment».

Aquesta primera conferència té un caràcter més general, per introduir el tema del cicle, tal com explica Velaz, que busca tractar diferents vessants de la cultura. El dia 19 de febrer, just després de Torralba, el següent convidat és el poeta i catedràtic de literatura de la Universitat de Lleida, Josep M. Sala-Valldaura qui tractarà sobre l'experiència del poema viscuda en primera persona. Divendres 26 de febrer serà el torn d'Eulàlia Bosch, filòsofa i escriptora, qui abordarà el tema des del món de la música amb un «petit homenatge a cantautores i cantautors». Finalment, el cicle es clourà amb l'artista-pedagoga i investigadora teatral, Eva Saumell, qui incidirà la mirada en el teatre de la memòria històrica, principalment, desenterrant veus en femení que van escriure contra l'oblit. «Ens parlarà de dones, sobre què han fet i representat», afegeix Velaz.

Totes aquestes xerrades es compartiran pel compte de Twitter d'Atenea i s'enviaran a tots els socis de l'agrupació. La presidenta reconeix que la resposta de la gent, així com la dels mateixos ponents, està sent molt positiva. Abans de la pandèmia, Atenea ja compartia els seus actes per la xarxa, però el confinament i les restriccions han generat que més persones els segueixin. «Hi ha gent que no venia als actes presencials i ara els hem repescat», afirma. Després d'aquest cicle, Atenea oferirà el de Literatura Universal del qual ja tenen quasi tota la programació enllestida.