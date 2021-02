La XIV edició del Festival Còmic de Figueres es farà del 17 al 19 de setembre

La direcció del Festival Còmic de Figueres ha decidit aplaçar la seva programació d'arts escèniques i humor per assegurar-ne la celebració i oferir més garanties tant a nivell organitzatiu, com sanitari i de mobilitat.

Per segon any consecutiu l'escenari de pandèmia obliga als organitzadors del festival a posposar les dates de celebració de la Setmana Santa al mes de setembre. L'edició 2021 està prevista fer-la del 17 al 19 de setembre.

Les propostes internacionals serien, ara com ara, inviables per Setmana Santa, en canvi a finals d'estiu és molt probable que els artistes puguin viatjar. Un altre dels motius és que el públic del Còmic no és només local i des de l'organització volen que els espectadors que no resideixen a l'Empordà no es vegin afectats per restriccions de mobilitat.

"No és pas perquè no ens sembli imprescindible de somriure en aquests moments tan complicats. Senzillament perquè per les característiques del festival es poden tenir més garanties sanitàries tant en les propostes de sala com en les de carrer. Sembla que en això del coronavirus són millor els finals d'estiu que els finals d'hivern", segons expliquen els directors del festival, Xavier Valentí i Agustí Custey.