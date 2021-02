Criatures convenç en un concert potent i emotiu als Caputxins de Figueres

"Som Criatures però, com veieu, ja no ho som tant", reconegué el músic figuerenc Ivó Jordà dissabte passat, pocs minuts després de pujar a l'escenari amb el seu company d'aventures musicals, Marçal Ramon. I tots els presents ho van copsar. Com aquest grup, que va començar a caminar fa uns set anys al Tradicionàrius, ha madurat, fent una evolució de creixement dins la seva aposta pel que ells anomenen "cambra d'arrel".

Criatures es va presentar a Figueres, en un auditori Caputxins a mig omplir a causa de les restriccions municipals, per desgranar el que conté el seu segon treball, Praxinoscopi. Ho van fer acompanyats de dos "grans músics": el percussionista Marc Vall i el contrabaixista Iu Boixader que van permetre donar una nova perspectiva al treball, donant-li una altra força, més èmfasi i energia. Malgrat els contratemps tècnics, que van obligar als músics a començar de nou el concert tot just iniciat, la talla dels intèrprets va quedar fermament exemplificada. Junts, ells i l'auditori, que va anar emocionant-se progressivament a mesura que el concert avançava, van fer un viatge per un disc que va aconseguir, l'any passat, endur-se el premi Enderrock al millor disc de folk del 2020.

Un dels moments més emocionants de la vetllada va ser quan Ivó Jordà i Ramon Marçal van interpretar una peça de Jordi Fàbregas, ànima del Tradicionàrius, la persona que va creure en ells als inicis i que els va donar l'opció de volar. Van tocar, de forma molt sentida, Per tu, Boi, un homenatge tendre i que, indubtablement, va arribar al cor. La nit la van cloure generosament amb dos bisos, un en format duet i un altre en quartet, tot fent rodar els bells praxinoscopis que havien col·locat estratègicament al seu voltant.