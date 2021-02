Els plans que no et pots perdre aquest cap de setmana

Activitats culturals programades de dissabte 6 a diumenge 7 de febrer

Concert de Criatures, a Figueres

Dissabte 6 de febrer

A les 20.00 hores

Caputxins de Figueres

«Semblava que no anava a arribar mai però ja el tenim aquí». No són paraules buides les del figuerenc Ivó Jordà si tenim en compte que aquest és el tercer intent de Criatures –duet que Jordà forma amb Marçal Ramon– de presentar a Figueres el treball «Praxinoscopi», reconegut amb el premi Enderrock al millor disc de folk 2020. Ho fan aquest dissabte a les vuit del vespre a l'auditori Caputxins amb un format nou, el de quartet, i amb un espectacle, dissenyat pel productor musical Abel Coll, que fa quasi un any que està en el calaix.

Teatre, a Figueres

Diumenge 7 de febrer

A les 18.00 hore

A la Cate

'Isabel Cinc Hores' és una obra que commemora la Caiguda de Figueres, un dels períodes més foscos de la història és el del segle XIX a la ciutat, entrat ja el segon segle de domini borbònic. Algú l'ha descrit com un "forat negre" de l'espai, però és un segle ple de resposta del poble català a la tirania i a l'explotació de l'home per l'home. I entre tanta foscor emergeixen figures com la d'Isabel Vila, la primera sindicalista catalana. Ella va fer front al poder establert en un temps en què s'havia dit que cap dona podia destacar socialment.



Titelles, a Roses

Diumenge 7 de febrer

A les 12.00 hores

Al Teatre Municipal

L'Ogre està a punt de menjar-se una sopa de verdures quan, a la porta, apareix un nen que necessita aixopluc€ L'alegria de l'Ogre és infinita! Però el nen té fred, gana, set€, i l'Ogre no es pot menjar un nen enfredorit i famolenc.

L'espectacle que es pot veure aquest diumenge a Roses, va obtenir el premi FETEN 2015 al Millor espectacle de titelles i el premi Amigos de Titeremurcia 2015.