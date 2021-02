Josep Martínez Miró guanya el 21è Concurs Fotogràfic de l'Albera, a la Jonquera

L'Ajuntament de La Jonquera, amb el suport de la Secció Fotogràfica de l'Associació Cultural i Esportiva Jonquerenca i del Paratge Natural de l'Albera, ha inaugurat l'exposició virtual de la vint-i-unena edició del Concurs Fotogràfic de l'Albera. El guanyador del primer premi ha estat Josep Martínez Miró per la fotografia 'Sentinella mineral'. El segon lloc és per Marga Roqueta Cazorla per l'obra 'Jo et seguiré, però on em portaràs?' i la tercera posició és per Jordi Cabezas Llobet per la imatge 'Reflexes'. En total, una trentena de fantàstiques fotografies formen part de la nova edició del popular certamen que té com a objectiu promocionar la riquesa natural, cultural, patrimonial i paisatgística del Paratge Natural de l'Albera.

Atesa la difícil situació sanitària i respectant les mesures de prevenció i seguretat dictades per les autoritats sanitàries, el concurs s'ha reinventat i ha apostat pel món virtual. Aquesta mostra virtual es podrà veure fins a la convocatòria de la propera edició del certamen a través del web municipal.