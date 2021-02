Marc Timón posa música a 'Canto jo i la muntanya balla' al Palau de la Música

El músic i compositor castelloni Marc Timón posarà música a un capítol de la novel·la 'Canto jo i la muntanya balla' d'Irene Solà al Palau de la Música Catalana aquest dissabte amb el concert 'Les trompetes de la mort', que es retransmetrà en directe i de manera gratuïta a través del web del Palau Digital i dels seus canals de Facebook i Youtube.

Segons ha explicat el director general del Palau, Joan Oller, en una roda de premsa aquest dimecres, es tracta d'una peça "simfònic-coral" per a cor femení que interpretaran el Cor de Noies de l'Orfeó Català i l'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV), amb la batuta de Víctor Pablo Pérez.

És una obra per encàrrec i Oller ha explicat que van pensar en Timón per adaptar-la no només per "la seva qualitat i la seva trajectòria", sinó, també, perquè al seu parer escriu molt bé per a cors i també encaixa molt bé amb el tema de la temporada de la sala: les perspectives.

Marc Timón ha tocat música clàssica, música per a pel·lícules i també ha treballat en el món de la cobla i del pop, per la qual cosa "la pluralitat de perspectives és una de les seves característiques".

També per aquest motiu es van decantar per la novel·la de Solà, perquè és un llibre que dona veu a diverses perspectives de què passa en una muntanya, i una de les quals és la dels bolets coneguts com trompetes de la mort, que és el passatge sobre el qual es construeix l'obra musical.



Entre la individualitat i la col·lectivitat

Timón ha explicat que connecta molt amb el text per dos motius: primer per la poètica de Solà i després pel seu interès i vincle amb la naturalesa i els animals: "D'alguna manera són la meva religió".

Ha remarcat que l'obra parteix de l'univers de la novel·la, però que "no és una banda sonora o una traducció del llibre a la música", sinó que es basa en la seva essència, i que el capítol que s'ha seleccionat l'ha permès establir una dialèctica entre la individualitat i la col·lectivitat.

En l'obra, de vegades hi ha veus que apareixen soles i que després apareixen juxtaposades entre molts instruments que creen una amalgama, i d'aquesta manera el concert arriba a la frase del llibre "no hi ha dolor si el dolor és compartit", segons ha dit.

Timón també ha explicat que és "una obra que parla molt de la mort, el dolor i la memòria", i ha afegit que és més fosca del que sol ser la seva obra, la qual cosa també es correspon amb el moment de crisi actual, segons ha dit.



Somni d'una nit d'estiu

Després d'aquesta estrena, l'OSV oferirà al Palau una nova producció "semiescenificada" de 'Somni d'una nit d'estiu' de Felix Mendelssohn, amb la direcció teatral de Dani Coma.

Compta amb la participació de les solistes Núria Vilà i Marta Valero, com també la narradora Mar Blanch, i segueix la voluntat de l'orquestra d'apostar per "propostes innovadores amb formats artístics i escènics originals".