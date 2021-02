El Festival de Circ de Girona es trasllada al pavelló de Fontajau i es fa el juny

El Festival Internacional del Circ 'Elefant d'Or' de Girona previst per aquest mes de febrer s'ajorna fins al 24 de juny i no s'instal·larà en una carpa al Camp de Mart sinó al pavelló d'esports de Fontajau, on ja se es va celebrar el Gran Circ de Nadal. La situació sanitària ha impedit "conservar la proposta inicial" no només pel confinament sinó per les dificultats logístiques de transport de la gran carpa des d'Anglaterra o l'arribada dels artistes. Per això, l'edició d'enguany també canviarà de concepte i s'anomenarà 'Festival de Festivals'. En aquest sentit, el certamen preveu presentar les atraccions guanyadores de les darreres edicions de grans festivals internacionals, tenint en compte que molts s'han hagut de cancel·lar. En total, hi haurà 16 atraccions amb una trentena d'artistes d'una desena de països.

La nova edició tindrà lloc del 24 al 28 de juny al pavelló, que es transformarà en un circ. Comptarà amb 16 atraccions i es faran un total d'11 representacions: cinc de cadascuna de les dues semifinals (espectacles blau i vermell) entre el dijous 24 i el diumenge 27. La gran final tindrà lloc el dilluns 28, el darrer dia del certamen. Les entrades ja es poden adquirir a través del web del festival –només se'n poden vendre 1.000 per a cadascuna de les representacions- i els que ja les hagin adquirit –unes 3.000 persones- podran canviar-les per a l'edició del juny o per a la del febrer del 2022.

A banda del canvi d'ubicació i de data, el certamen també ha canviat el model d'espectacles. Anualment, el festival ofereix les atraccions mai vistes en les pistes dels circs de l'Europa occidental però, enguany, les restriccions de moviment a diversos països que tradicionalment porten artistes al festival i la cancel·lació de la majoria de grans festivals internacionals d'arreu del món han ofert la possibilitat de donar-li un gir. Per això, 'Festival de Festivals' presentarà d'uns d'una mateixa pista les atraccions guanyadores de les darreres edicions dels grans festivals internacionals a "tall d'homenatge".