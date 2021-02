Els Espais Joves de Castelló d'Empúries impulsen una guimcana fotogràfica

Des del departament de Joventut de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries s'ha organitzat una gimcana fotogràfica dirigida a joves de 12 a 29 anys, empadronats al municipi, a través de la xarxa social Instagram, mitjançant el perfil "Joves Castelló".

Per participar només cal un dispositiu mòbil que permeti fer fotos i seguir les pistes que es van publicant a les històries d'Instagram. En total hi ha 6 fotos del municipi i la gimcana consisteix en localitzar els espais on s'han fet aquestes fotos, fer-se una selfie en el mateix lloc i enviar-la a @jovescastello.

Els organitzadors asseguren que no es valorarà la qualitat de la fotografia sinó la seva originalitat. Entre totes les persones que participin a la gimcana es sortejarà el premi, que ha estat decidit a través d'un procés participatiu. Hi ha temps fins al 7 de febrer per participar. Totes les pistes i instruccions es poden trobar als destacats del perfil de Joves Castelló a Instagram.