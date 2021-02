El rodatge d'«Els hereus de la terra» a Vilabertran comença sota molt secretisme

Un ampli equip tècnic i artístic s'ha instal·lat des d'aquest dilluns passat a la canònica de Vilabertran per rodar algunes escenes de la sèrie Els hereus de la terra. Molt secretisme envolta aquest rodatge impedint l'accés a qualsevol persona aliena. De fet, tots els actors –entre ells molts figurants de la comarca– han signat un contracte de confidencialitat per evitar cap filtratge. També tots ells han passat PCR per garantir totes les mesures de seguretat.

El rodatge a Vilabertran, que s'ha fet notar amb l'àmplia presència de camions a la plaça de l'Església i les cues de figurants, ha anat precedit d'un altre rodatge a Peratallada on molts figurants de la comarca han participat valorant «molt positivament aquesta experiència». Per a molts d'ells, era aquesta la primera vegada que la vivien. A Peratallada es van rodar escenes del tercer capítol de la sèrie i entre els actors es va poder veure Clara Segura i David Solans.