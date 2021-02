M. Mercè Cuartiella publica «Un món sense l'Oriol Gante»

L'escriptora, dramaturga i editora M. Mercè Cuartiella, establerta a Figueres des de fa molts anys, acaba de publicar la seva vuitena i darrera novel·la, «Un món sense l'Oriol Gante». Sota el segell Rosa dels Vents, el llibre ofereix, a l'estil de peces musicals, dues variacions sobre el tema de la no-existència i parla de la nostra condició de prescindibles.

La novel·la se centra en l'Oriol Gante i la seva mort a causa d'un accident de trànsit. Deixa filla, exdona i nova parella, pare, madrastra, entre altres. Com molta gent, la seva és una mort prematura. Deu anys després, la seva absència encara marca la vida d'aquells que tenia a prop, de maneres diverses i amb intensitat variable, amb enyor o amb la voluntat de seguir el curs de les seves existències. «Amb aquest llibre, he mirat de portar a les últimes conseqüències el fet de ser present o no a la vida de les persones que ens envolten», comenta l'autora qui afegeix «com sovint ens sembla que som imprescindibles per a la gent que ens estima, però si som esborrats del món, aquest continua rodant sense nosaltres».

Cuartiella ha travat aquesta nova història mantenint la prosa rica en matisos a la qual té acostumats als seus lectors. En aquest sentit, l'escriptora ha estat molt prolífica aquests darrers anys: Cuando las cosas van mal (1999), coatora de Capitán Verne (2005), Germans, gairebé bessons (2012) amb la qual va obtenir el Premi Llibreter de narrativa, L'afer marsellés (2014), Gent que tu coneixes (2015), Flor salvatge (2018) i La font i els dies (2020).