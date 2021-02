Llançà resol ampliar la biblioteca Pere Calders dins la mateixa Casa de Cultura

La biblioteca Pere Calders de Llançà va inaugurar-se fa vint anys dins de la Casa de Cultura ocupant un espai de 168 m2, inclòs el dipòsit. Aviat, tant responsables com usuaris, van notar com n'era d'insuficient aquell espai per oferir en qualitat tots els serveis i, avui, dues dècades més tard, la situació ja és insostenible. Ara, després de deixar al calaix, de moment, el macroprojecte d'una nova biblioteca en uns terrenys municipals a l'entrada del poble –justament en una zona que l'ACA ha declarat inundable– amb un pressupost de més d'un milió d'euros, l'equip de govern aposta per ampliar-la dins la mateixa Casa de Cultura. El projecte d'adequació, que ja ha entrat dins el Pla d'Obres i Serveis de la Generalitat amb un ajut de 120.000 euros, es materialitzarà l'any vinent.

Els responsables de la biblioteca, Carles Chacón i Joan Serra, són testimonis del col·lapse i la saturació que viu la biblioteca de Llançà. L'increment del seu fons, que ara és de 22.616 exemplars, supera de llarg l'espai disponible a la sala de consulta i el dipòsit, i fins i tot hi ha caixes a la vista. De fet, segons el Mapa de Lectura Pública, a Llançà, li correspondria una biblioteca de 750 m2. «Aquesta saturació ens obliga a frenar l'acceptació de donacions de particulars i prioritzar l'eliminació d'obsolets del dipòsit», comenten. A més a més, per fer eficient el servei, els cal enginy gestionant molt bé l'espai. La pandèmia, a més, ha agreujat la situació, ja que a la sala només hi ha tres taules disponibles per als usuaris. Per aquest motiu, actualment la biblioteca fa ús de la sala de conferències de la Casa de Cultura, ubicada al pis superior, on s'han instal·lat més taules. També s'han reforçat horaris «perquè no s'acumuli gent».

Un projecte més adaptat a la realitat

La regidora de Serveis i Infraestructures, Núria Escarpanter, detalla que l'ampliació dins la Casa de Cultura s'adapta més «a la realitat actual de Llançà i les nostres possibilitats econòmiques». Ara per ara, ja s'ha elaborat el programa funcional per al nou espai i aviat es tindrà el projecte d'obra i mobiliari. L'ampliació, que dotarà la biblioteca de sales diferenciades per a adults, infants i estudi, obliga, de retruc, a pensar en el fons del Museu de l'Aquarel·la, que es troba allà ubicat des del 1990. Gestionat per l'Ajuntament des que es va dissoldre el Patronat, la regidora assegura que la voluntat és que «la col·lecció es mantingui intacta i potenciar la figura de Martínez Lozano». Això exigeix impulsar un nou projecte per al museu en un altre espai.

D'altra banda, coincidint amb els vint anys de l'equipament, s'ha elaborat una exposició que repassa la seva història. La mostra, acompanyada d'un vídeo recopilatori d'imatges, es pot veure tot aquest any a la sala d'exposicions de la Casa de Cultura.