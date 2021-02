L'Escala lamenta la mort del músic Jordi Fàbregas, ànima del Tradicionàrius

Jordi Fàbregas és un dels noms referents del folk català. Músic i divulgador de la música tradicional i d'arrel catalana, va ser ànima del Centre Artesà Tradicionàrius i fundador i impulsor del Festival Tradicionàrius. La seva mort recent, als 69 anys, ha estat molt sentida a l'Escala on Fàbregas va actuar en diferents ocasions, la darrera durant el tercer cicle d'Arrel i Salero a l'Alfolí de la Sal.

El músic Ramon Manent rememora un concert que Fàbregas va oferir amb Primera Nota, la seva primera formació, justament a Empúries, on ell també va actuar amb el grup Bitayna. «No va anar gaire bé i va venir poca gent», reconeix. Tampoc va tenir sort un altre any quan va actuar amb Pont d'Arcalís. Aleshores una forta tramuntada els va fer la guitza. «El recordava com el pitjor bolo fet mai», somriu. Fa dos estius, Fàbregas es va reconciliar amb els escalencs i el seu amic Eduard Casals actuant junts amb UT. «Fàbregas és una figura principal dins el folk català», recorda Manent tot afegint que «ell es va atrevir a fer música i gestió, les dues coses, i va ajudar a impulsar molts festivals i cicles». «Abans d'ell hi havia viaranys dins la música popular, però ell els va eixamplar, donant-hi una direcció clara».