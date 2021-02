Criatures presenta el segon disc, «Praxinoscopi», en format quartet a Figueres

«Semblava que no anava a arribar mai però ja el tenim aquí». No són paraules buides les del figuerenc Ivó Jordà si tenim en compte que aquest és el tercer intent de Criatures –duet que Jordà forma amb Marçal Ramon– de presentar a Figueres el treball «Praxinoscopi», reconegut amb el premi Enderrock al millor disc de folk 2020. Ho fan aquest dissabte a les vuit del vespre a l'auditori Caputxins amb un format nou, el de quartet, i amb un espectacle, dissenyat pel productor musical Abel Coll, que fa quasi un any que està en el calaix.

Des que va esclatar la pandèmia, pocs bolos han pogut fer. Se'ls ha pogut escoltar al Festival Dansàneu i a Llagostera, on es van presentar com a quartet, però sense voluntat que fos la presentació del disc. «La majoria de concerts es van ajornar, però en realitat queden suspesos i sense nova data prevista», reconeix Jordà. És per això que se sent feliç que Figueres, la seva ciutat, sigui una excepció i que, quan una data ha caigut, s'ha cercat una alternativa.

Era l'abril del 2019 quan Criatures va llançar «Praxinoscopi». D'això fa quasi dos anys, però entremig hi ha hagut aquesta aturada involuntària. Per donar-li un nou al·licient, Jordà explica que l'espectacle no serà ben bé la interpretació íntegra del disc, «sinó que oferim tots els temes en format quartet, també els que estaven pensats en format duet». Per al figuerenc és clar que, fent-ho d'aquesta manera, «guanyem en sonoritat, possibilitats i que els moments de més energia agafin més força». I és que Ivó Jordà, amb la seva gralla, i Marçal Ramon, amb l'acordió diatònic, estaran acompanyats per dos bons amics: Iu Boixader, al contrabaix, i Marc Vall, a la bateria i percussions. «Estem molt a gust treballant tots quatre i això crec que es nota» a l'escenari, assegura Jordà.

Nou projecte

El figuerenc no pot amagar la «sensació de felicitat» que té en poder pujar a un escenari després d'un any de concerts comptats quan estaven acostumats a fer-ne dos o tres a la setmana. «Tocar a casa, al local d'assaig o per streaming no és el mateix que tenir al públic davant i connectar amb ell, està molt bé», reflexiona. El públic figuerenc, a més, tindrà l'oportunitat d'escoltar un pas més dins l'evolució d'aquest grup de folk, ja que han apostat per introduir elements electrònics i efectes innovadors. A més a més, Criatures ja té entre mans un nou projecte amb l'Esbart Comtal de Barcelona, «un espectacle amb el ritme com a fil conductor, basat en músiques extretes del costumari català i gèneres ballables catalans». L'objectiu és presentar-lo a finals d'aquest any.