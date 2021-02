Carrers i botigues de Portbou es transformen en un gran «aparador» artístic

L'art és un bon vehicle per canalitzar emocions i, alhora, per aportar confiança i treure de l'oblit col·lectius que, amb la pandèmia i les restriccions, han quedat força aïllats. Aquest és el cas de Portbou i la iniciativa Missatge a l'ampolla, títol amb el qual s'ha batejat la tercera edició del Circuit dels artistes de Portbou. Són una quarantena de creadors del poble o vinculats amb ell els que s'han bolcat en aquesta proposta que ha generat una resposta molt positiva entre els veïns. Tant que el juny s'ha previst una nova exposició, amb un centenar d'artistes que ja han demanat de participar-hi. Els organitzadors també treballen per exportar aquesta idea per diferents pobles propers a Portbou –tant a la comarca com a la Catalunya Nord– i generar una ruta d'art amb un tema comú.





Missatge a l'ampolla connecta els espectadors amb una «idea romàntica i atemporal» alhora que els transporta cap al mar. Tots els artistes que s'han sumat a la iniciativa –fotògrafs, escultors i pintors, alguns pertanyents al Col·lectiu de Pintors de Portbou– han tingut en compte aquest punt de partida, així com alguna cançó que se'ls va suggerir, a l'hora de crear. Les seves obres, exposades en format de pòsters de grans dimensions, s'exhibeixen, des de fa unes setmanes, per diferents espais privats en desús o escenaris públics tot captivant els vianants, siguin locals o forans.

Una segona vida

La cinquantena de pòsters, desplegats en uns setanta-dos metres quadrats, convida a fer un recorregut per les interioritats de Portbou i deixar-s'hi perdre. Fixats amb molta cura en espais com la porxada del mercat o en aparadors d'algunes botigues actualment tancades, com la pastisseria Chantecler o el de Calçat Dalmau, aporten una vida renovada a aquests escenaris quotidians. Aquesta col·laboració entre creadors i veïns s'ha fet en generar-se una total complicitat. «Els propietaris han cedit els espais per fer-ho», explica Margarida Serra, integrant de l'equip coordinador. Per completar l'experiència, l'espectador pot escoltar in situ músiques seleccionades pel mateix creador o algun escrit poètic que l'ha inspirat. Tota aquesta informació es troba consultant el codi QR que hi ha al costat de cada obra. Si es vol conèixer més encara, també se'l pot seguir a través de les xarxes socials, esdevenint, doncs, una bona plataforma.











Aquesta exposició té una vida d'uns dos mesos perquè, en ser a l'aire lliure, les obres estan sotmeses a les inclemències del temps, com reconeix la coordinadora i ànima del projecte, Carla Conchán. Tot i això, la idea és ara de mantenir-les fins a la pròxima exposició, el mes de juny.

A banda d'aquestes peces, els Amics de Portbou també exposen a l'antiga seu de l'associació ubicada en un petit local propietat de Miquel Comas, també artista. Allà s'hi exhibeixen fotografies, pintures, nines, escultures i altres objectes originals que recorden elements singulars de Portbou, lligats a la memòria col·lectiva.

«La reacció de la gent ha estat fantàstica, molt bonica, estan molt contents i això s'agraeix i ajuda a seguir endavant», valora Serra qui ha viscut en pròpia pell l'energia positiva que està generant l'experiència en aquest petit poble fronterer. El Circuit dels Artistes va néixer amb la voluntat de dinamitzar la vida artística i cultural local, però ha anat més enllà, prenent una dimensió social. «L'art ha portat els veïns a comunicar-se molt més entre ells, a valorar l'aportació positiva que representa el projecte, a comentar entre ells les obres, a saludar-se i conversar», resumeixen els organitzadors.