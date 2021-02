L'Ajuntament de la Jonquera presenta la programació cultural per al primer trimestre

Arran de la bona acollida del cicle 'La Jonquera Cultura 5 Estrelles', l'Ajuntament de la Jonquera ha presentat les noves propostes culturals per al primer trimestre de 2021. La programació cultural combina les sessions virtuals i presencials i planteja activitats, cursos i tallers per a totes les edats. «A la Jonquera, apostem clarament per la cultura. S'ha demostrat que si seguim unes normes de seguretat i higiene podem passar grans estones de diversió, oci i aprenentatge sense comprometre en cap cas la nostra salut», explica l'alcaldessa Sònia Martínez.

En aquest sentit i seguint les directrius i recomanacions de les autoritats sanitàries, les activitats presencials comptaran amb un estricte protocol de prevenció i seguretat davant de la Covid-19: l'ús de la mascareta i del gel hidroalcohòlic serà obligatori, així com el manteniment de la distància de seguretat. També, els aforaments de les sessions seran limitats i caldrà reservar plaça prèviament per a totes les activitats, cursos i tallers, siguin de pagament o gratuïts.

Entre les noves propostes, destaca l'obra teatral 'Que Bèstia!' de la Cia. Tortell Poltrona, el concert de Madamme Mustash i l'espectacle familiar 'El Pot Petit'. Així mateix, es programarà el documental 'A Pulmó' protagonitzat per l'alpinista Sergi Mingote i hi haurà nous contacontes, tastos de vins, sortides amb bicicleta de muntanya i sessions de marxa nòrdica. De la mateixa manera, els jonquerencs i jonquerenques podran escollir entre una gran varietat de cursos i tallers com pilates, iniciació a la pintura, costura de supervivència o màgia.

Les inscripcions per a les activitats, cursos i tallers s'han de fer a través del web municipal. Per a més informació, es pot escriure a canlaporta@lajonquera.cat o trucar al 972 555 713.