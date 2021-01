El Teatre de Roses torna a posposar la representació de l'obra "Una història real"

L'Ajuntament de Roses ha anunciat que la representació de l'obra de teatre "Una història real", prevista per aquest, divendres 29 de gener, al Teatre Municipal, ha hagut d'ajornar-se atès que un dels membres de la companyia ha donat positiu de Covid-19.

Les entrades ja adquirides serviran per a la nova representació. En cas de voler sol·licitar la devolució de l'import de les mateixes, cal adreçar-se a les taquilles del Teatre (dijous i divendres de 12 a 14 h), o bé escriure un correu a taquillatmr@roses.cat. Aquest és el segon cop que s'ha d'ajornar la representació per causes imprevistes.