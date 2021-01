Neix la plataforma myStage per acostar programadors i artistes de teatre, dansa, circ i música en viu

L'empresari cultural Xavier Granada ha impulsat el portal myStage per tal d'acostar creadors d'arts escèniques i programadors, i facilitar-ne la contractació. En una entrevista a l'ACN, ha explicat que el portal serveix per a la gestió de les arts escèniques, i el que fa és apropar artistes de teatre, dansa, circ i música en viu i programadors d'equipaments i esdeveniments. La plataforma, nascuda fa tres setmanes i entrant en fase de llançament, vol facilitar tot el procés de contractació de les actuacions i aprofita els recursos digitals per optimitzar un procés actualment «molt feixuc». A banda, Granada ha destacat que d'alguna manera permet «crear comunitat».

En concret, aquesta iniciativa privada, de la qual també en formen part Albert Espel i Albert Royo, enllaçarà els artistes i les companyies de l'àmbit de les arts escèniques amb els teatres, auditoris, festivals i «fins i tot» festes majors, i farà més fàcil el procés de contractar qualsevol artista.

El promotor, distribuïdor de teatre i cinema, ha detallat que la plataforma és una base de dades pública i oberta, que qualsevol persona pot visitar. Ha detallat que «la gràcia» que té és que tota la informació sobre la feina dels artistes que actualment està repartida per la xarxa es troba centralitzada a la plataforma. D'aquesta manera, quan algú interessat a contractar cerqui un actor podrà veure el seu perfil, la seva fitxa i tots els espectacles que ha fet. Ha assenyalat que és una mena de base de dades de les arts escèniques com la coneguda IMDb del cinema.

Les arts escèniques han patit com pocs sectors els efectes de la pandèmia. Granada ha lamentat que els artistes i les companyies de teatre, dansa i circ han vist com els queien els bolos, un darrere l'altre des de l'esclat de la pandèmia el passat mes de març. Ara, la reobertura dels equipaments culturals encara és molt limitada i obliga a reprogramar tots els espectacles previstos des de març de l'any passat.

Davant d'això, myStage es reivindica com la primera plataforma digital d'Europa que apropa creadors i programadors, creant un mercat digital d'espectacles de teatre, dansa i circ, i agilitzant la gestió i contractació d'espectacles.

«Contractar un espectacle d'arts escèniques és llarg, enrevessat i incomprensiblement analògic en un món en què gairebé tots els tràmits s'estan digitalitzant», explica. En aquest espai els artistes individuals, les companyies, productores i distribuïdores d'arts escèniques poden promocionar gratuïtament els seus espectacles i donar-se a conèixer als programadors culturals de tot arreu.



Simplificar tasques administratives

A més, l'espai permet controlar fàcilment les gires i simplificar les tasques administratives amb el contracte digital i la facturació electrònica integrades. I com en altres plataformes digitals de contractació de serveis, es pot negociar directament amb els programadors, gestionant digitalment tot el procés de principi a fi.

Per la seva banda, els programadors, sovint regidors de petites localitats sense temps ni recursos per assistir a fires i mercats, poden trobar a myStage un «gran mercat d'espectacles d'arts en viu», amb tota la seva informació tècnica i artística i amb accés a dades privades de contractació i accés a les gravacions dels espectacles. El projecte ha estat finalista de l'edició 2020 del Premi Lluís Carulla.