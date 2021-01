'Jauría', l'espectacle sobre el judici al cas de 'La Manada', arriba aquest diumenge a Figueres

Després de prorrogar-se del maig de 2020 a gener de 2021 a causa de la pandèmia, finalment l'espectacle Jauría es podrà veure aquest cap de setmana a Catalunya amb tres úniques funcions, la darrera, que tancarà la gira, a Figueres. El Teatre Municipal el Jardí acollirà diumenge 31 a les 19h una funció per a públic general i el dilluns 1 una funció matinal per als instituts de la ciutat.

Aquesta obra de teatre documental, escrita pel dramaturg Jordi Casanovas a partir de les transcripcions del judici a La Manada i dirigida per Miguel del Arco, està construïda amb les declaracions que en van fer la víctima i els acusats i que van publicar els mitjans de comunicació. Es tracta d'una ficció documental que es basa en els fets que van passar el 7 de juliol de 2016 a Pamplona durant les festes de San Fermín quan cinc homes, autoanomenats La Manada, van violar en grup una dona.

L'espectacle ha rebut el XVI Premi Cultura Contra la Viole?ncia de Ge?nere 2019 atorgat pel Ministeri d'Igualtat per la seva contribucio? en l'erradicacio? de la viole?ncia contra les dones, el Premi Ercilla 2019 a Millor Creacio? Drama?tica, el XXIX Premi Unio? d'Actors a Millor Actor de Repartiment en Teatre (Fran Cantos) i els Premis Max 2020 a Millor Adaptacio? Teatral (Jordi Casanovas) i Millor Espectacle Teatral.

Despre?s de girar arreu d'Espanya i l'Amèrica Llatina, acaba la gira aquest diumenge amb tres u?niques funcions a Catalunya (Viladecans, Badalona i Figueres). A Figueres hi haurà una doble funció amb una sessió el diumenge a les 19h per al públic general i una segona el dilluns al matí per als instituts de la ciutat, amb alumnes de 4t d'ESO i 1r de Batxillerat.



Taula rodona entorn el tractament dels mitjans sobre els casos de violència sexual

Coincidint amb la posada en escena de Jauría, Figueres a Escena, juntament amb la regidoria de Drets civils i feminismes de l'Ajuntament de Figueres i el suport de l'Aula de Teatre Eduard Bartolí, organitzen el dimecres 3 de febrer a l'Auditori Caputxins, a les 19 hores, un debat per parlar sobre com els mitjans tracten els casos de violència sexual partint del cas particular de La Manada.

Hi participarà la periodista Susana Pérez-Soler, professora a la facultat de Periodisme Blanquerna i autora de l'informe "La cobertura Mediàtica del cas de la Manada" de Mediacat, i la psicòloga Alba Alfageme, especialitzada en victimologia, destacant els processos de violència masclista i perspectiva de gènere. El debat estarà presentat i moderat per la periodista d'aquest Setmanari, Paola García.

La taula rodona és gratuïta amb reserva prèvia a www.figueresaescena.cat, on també estan disponibles les entrades per l'espectacle del diumenge. Així mateix, també es poden aconseguir el mateix dia a les taquilles on té lloc l'esdeveniment.