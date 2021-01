El Cicle Gaudí aterra al Teatre de Roses amb la pel·lícula «Uno para todos»

El Teatre Municipal de Roses acull, aquest dimecres 27 de gener a les vuit del vespre, la primera sessió del Cicle Gaudí, amb la pel·lícula Uno para todos, del director David Ilundain.

Es tracta d'una de les novetats de la nova programació del teatre de Roses: la incorporació del Cicle Gaudí, que ofereix cada mes una pel·lícula de producció catalana i d'estrena molt recent. Un cicle que «ja l'any passat vam estar valorant l'opció d'incloure'l a la programació del Teatre de Roses, ja que creiem que és important donar suport al cinema de casa nostra, al cinema fet a Catalunya, sigui en català o en una altra llengua» va manifestar el regidor de Cultura i Festes, Èric Ibáñez, durant la presentació de la nova programació.

Així, a Roses, es projectarà aquest darrer dijous de gener el film Uno para todos, on l'actor David Verdaguer interpreta un professor interí que assumeix la tasca de ser el tutor d'una classe en un poble completament desconegut per a ell. El film està interpretat per David Verdaguer, Patricia López Arnaiz, Clara Segura, Ana Labordeta, Néstor Romero, Vega Vallés.























El mes de febrer es podrà veure La boda de Rosa, dirigida per Icíar Bollan, i protagonitzada per Candela Peña, que explica la història d'una dona que, a punt de fer 45 anys, s'adona que ha viscut sempre per als altres i decideix prendre les regnes de la seva vida. La resta de pel·lícules que es projectaran s'anunciaran pròximament. Completen el repartiment Sergi López, Nathalie Poza, Ramón Barea, Paula Usero, Xavo Giménez, Paloma Vidal, Lucía Poveda, María José Hipólito, María Maroto.

Les pel·lícules que es fan cada mes tenen un preu assequible de 4,5 euros, perquè tothom pugui gaudir del teatre, segons va destacar el regidor.