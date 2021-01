La canònica de Vilabertran es transforma en plató de cinema

El mes de maig passat va saltar la notícia. Hi hauria segona temporada de la sèrie d'èxit La Catedral del mar, inspirada en la novel·la d'Ildefonso Falcones. Hi estava interessada la plataforma Netflix que va signar un acord amb la productora Diagonal TV, Atresmedia i TV3 per fer-ho realitat. El nou projecte porta per títol Els hereus de la terra i, a diferència de la primera temporada que es va rodar íntegrament fora de Catalunya, aquest cop el rodatge s'està fent a Catalunya. L'equip ja ha visitat Tortosa, Girona –on van participar mig miler de figurants– i el castell d'Hostalric. L'Alt Empordà també hi participarà, ja que està previst rodar diferents escenes a la canònica de Santa Maria de Vilabertran de l'1 al 3 de febrer.

Unes cent cinquanta persones van respondre a la crida feta per l'empresa de càsting divendres passat. El matí es va aixecar amb pluja, la qual cosa va obligar els seus responsables a traslladar les proves de la plaça de l'Església de Vilabertran, on s'havia previst inicialment, fins a la sala gran del centre cívic, un espai cedit per l'Ajuntament. Al llarg del matí només van passar-hi una cinquantena de persones, una xifra molt baixa, segons la directora de càsting, Sandra Sánchez. A la tarda, el flux es va incrementar tot i que la xifra final «és molt justa i no permet triar», cosa que sí que va passar a Girona on es van presentar mil candidats dels quals es van escollir tres-cents. Entre les persones que van anar a Vilabertran, hi havia les veïnes Judith Espigulé i la seva filla. Amb el número 77 i 78, van omplir una fitxa amb les dades físiques i el número de peu i se'ls va fer una foto. «No ho he fet mai i em feia il·lusió perquè és una experiència nova», comentava la candidata.









Es necessiten més homes

Si de dones n'hi havia moltes, la gran mancança era d'homes, potser perquè el perfil era molt estricte: portar els cabells llargs o semillargs, sense tenyir, amb barba, i cap tatuatge ni pírcing. Tots els que responien a aquests trets, ja eren admesos d'entrada. A molts d'ells, però, ja se'ls avançava que participarien en el rodatge de les escenes que es faran a Peratallada, des d'aquest dimecres i fins divendres. Dos dies abans, però, passaran una PCR, pagada per la productora, per verificar que estan lliures de la Covid. «La seguretat és molt estricta en el rodatge», comenta la directora del càsting que lamenta no haver pogut fer les proves a Figueres –era la primera intenció– perquè l'Ajuntament no va accedir-hi. «Tenien por per la pandèmia, però nosaltres estem rodant des de novembre amb totes les mesures», assegura. «Ens ha sorprès molt, perquè estem generant feina, fent cultura; la salut és el més important, però si la gent es mor de gana...», recorda tot afegint que aquest rodatge té un alt nivell. Val a dir que encara es necessiten figurants per fer de pagesos, comerciants i mercaders. Aquests poden enviar una fotografia i les dades personals, incloent-hi el telèfon, al correu electrònic yocasting@gmail.com.

L'alcalde de Vilabertran, Martí Armadà, valora molt positivament el projecte «des de l'òptica local». «Més enllà de la sèrie, escollir el nostre poble i la canònica és sempre una cosa altament positiva, quan ens ho van proposar ho vam veure molt clar», reconeix. Segons ha explicat, feia molt temps que no es rodava cap pel·lícula dins la canònica.

Ambientació medieval

Un dels atractius d'aquesta sèrie de tall medieval, dirigida, com va fer amb La Catedral del mar, per Jordi Frades, és que és una història totalment nova. L'argument arrenca el 1387 i se centra en Hugo Llor, un orfe pobre que es veu obligat a marxar de Barcelona a causa de la persecució de la família Puig, i troba feina en unes vinyes propietat d'un jueu que li ensenya l'ofici. Aquesta continuació de La Catedral del Mar té com a protagonistes algunes cares molt conegudes de l'escena espanyola i catalana. És el cas de Rodolfo Sancho, Yon González, Elena Rivera, David Solans i Michelle Jenner. Està previst que la sèrie s'estreni, primer a la plataforma de pagament Netflix, i, posteriorment, a Antena 3 i TV3.