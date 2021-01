"Uno para todos" i "Una història real", aquesta setmana a Roses

El Teatre Municipal de Roses (TMR) ofereix aquesta setmana dues propostes de cinema i teatre. Les dues obres han estat reprogramades i han modificat la data prevista inicialment, tot i que les entrades ja adquirides serviran per a les noves representacions (en cas de no poder assistir-hi es retornarà l'import).



'Uno para todos'

Una de les novetats de la programació d'aquesta temporada és que ofereix cada mes una pel·lícula de producció catalana i d'estrena molt recent. El TMR oferirà la primera de les projeccions incloses dins els Cicle Gaudí, Uno para todos, aquest dimecres 27 a les vuit del vespre.

L'actor David Verdaguer interpreta un professor interí que assumeix la tasca de ser el tutor d'una classe en un poble completament desconegut per a ell. Quan descobreix que ha de reintegrar a un alumne malalt a l'aula, es troba amb un problema inesperat: gairebé cap dels seus companys i companyes volen que torni a classe.



'Una història real'

Escrita i dirigida per Pau Miró, reflexiona sobre les ferides emocionals d'un fill i un pare davant la pèrdua de la mare i l'esposa. Abordant diferents temàtiques, se centra en les dificultats d'un escriptor d'èxit per entendre's amb el seu fill jove, que acaba d'iniciar la universitat. Per damunt de la relació de pare i fill hi plana la traumàtica pèrdua de la mare, simbòlicament representada per una vella butaca buida.

Divendres 29 es representarà Una història real, prevista inicialment per al passat divendres, 23 de gener.

Les entrades per a les dues activitats es troben a la venda a la web rosescultura.cat (15€ Una història real/ 4,5€ Uno para todos). Les entrades ja adquirides per a les dates previstes inicialment seran vàlides per a les noves funcions. En cas de no poder assistir-hi, es retornarà l'import a les taquilles del Teatre, els dijous i divendres de 12 a 14 h, o bé posant-se en contacte amb taquillatmr@roses.cat.