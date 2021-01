«La música d'avui no seria el que és si Bach no hagués existit, ell és el principi de tot»

Era el 2014 quan Tono Blasi (Terrassa, 1973) va iniciar els seus concerts per l'Empordà. Un dels escenaris va ser la Basílica de Castelló d'Empúries on va germinar el Mediterranean Guitar Festival, que cada estiu omple de música el recinte. Ara Blasi té entre mans el projecte Bach is Alive –gravacions en diferents espais amb forta càrrega històrica– que vol culminar amb una sèrie de concerts teatralitzats, el primer de tots, per cert, en aquest espai castelloní. En aquesta entrevista ens ho explica millor.



Per què es va fixar en la Basílica de Santa Maria de Castelló?



Vinc a l'Empordà de tota la vida. De part de la meva mare són nascuts al Port de la Selva i la Catedral de l'Empordà és coneguda a tota la comarca. El cert és que m'agrada fer concerts en esglésies i dins la zona, evidentment, aquesta és especial.



El seu repertori és molt ampli: va des del barroc, el classicisme, passant pel romanticisme fins a peces modernes.



Cert. La música tradicional espanyola de compositors espanyols li va molt bé a la guitarra, encara que no siguin peces fetes especialment per guitarra, com Albéniz, Granados o Falla i altres que sí que en van fer per aquest instrument com Rodrigo. També compositors del barroc, sobretot Bach, Vivaldi, Häendel...



Què és el projecte Bach is Alive? En què consisteix?



És aquell típic projecte que tots tenim al cap des de sempre. Jo fa deu anys que hi penso, però mai havia trobat el moment. Arran del confinament en què vam estar tancats, i quasi seguim estant-ho, això em va donar moltes hores per poder tocar. A mi sempre m'ha entusiasmat Bach, des de molt jove. L'obra de Bach, encara que a la seva època no hi havia guitarres, és una música universal que es pot tocar amb qualsevol instrument. A diferència d'altres grans compositors, Bach va fer moltes peces per instrument solista, violoncel, violí, llaüt, orgue, evidentment, i totes elles es poden adaptar a la guitarra. El projecte consisteix en el fet que, durant un parell d'anys, estaré gravant les peces més conegudes del seu repertori per espais històrics i acabarà amb un concert que pretén ser un concert teatralitzat en què hi haurà una part de música i una de didàctica per explicar la vida de Bach. És un projecte pensat per un sol instrument, la guitarra.



I ha triat Castelló d'Empúries per presentar-ho.



Sí. També ho presentaré a altres llocs, però necessito llocs d'aparença antiga, i això Castelló ho compleix.



Diu ser un entusiasta de la música d'aquest compositor. Per què?



Qualsevol músic o aficionat a la música sap que la música d'avui no seria el que és, si no hagués existit Bach. És el principi de tot.



És possible adaptar la seva música a la guitarra?



Sí. Algunes de les adaptacions les he fet jo i, per a altres, en busco d'existents i les adapto o no. En moltes ocasions n'hi ha més d'una.



Quan interpreta peces d'un compositor com Bach, què intenta transmetre?



Adaptar-la a la meva manera de tocar, d'entendre la peça. La música és la que és i no pots fer massa coses. La majoria de compositors del barroc feien una composició, però no indicaven la manera d'interpretar l'obra. Això et dona una certa llibertat. Òbviament, no canviar notes, però sí donar-li l'aire que et vingui de gust.



Quantes peces inclourà?



Com a mínim una vintena, i ja en tinc fetes catorze. Són de tota la seva trajectòria i són adaptacions de peces per a violoncel, violí i llaüt, bàsicament.