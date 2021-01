L'Ajuntament de Castelló d'Empúries cancel·la la Festa de la Candelera

El dia 2 de Febrer se celebra la Festa de La Candelera, patrona de Castelló d'Empúries juntament amb Sant Llorenç. Aquest any, a causa de la pandèmia, no es podrà celebrar. Tot i que l'Ajuntament, des de l'inici de la pandèmia, s'ha esforçat per portar a terme festes i actes culturals adaptats a la situació epidemiològica, aquesta vegada no serà possible. La pròrroga de les mesures i restriccions fins al dia 7 de febrer que estableix el PROCICAT, prohibeix la celebració de festes majors. Així doncs, la Missa en honor a La Candelera serà l'únic acte que es podrà celebrar el dia 2 de febrer, a la Basílica de Santa Maria, seguint totes les mesures de seguretat. En aquest sentit, s'està estudiant si serà possible portar a terme la tradicional benedicció de les candeles per motius de seguretat sanitària.

Per altra banda, al ple que se celebrarà aquesta setmana, s'aprovaran els guanyadors dels guardons Espiga i Timó. El seu lliurament és un dels actes de la Festa de la Candelera més esperat, doncs és un reconeixement personal i col·lectiu a persones o entitats del municipi. La gala d'entrega es posposarà fins que la situació epidemiològica permeti portar-la a terme.