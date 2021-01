Festival de Peralada, l'Acústica i Sons del Món ja treballen en les edicions d'aquest estiu

El Fòrum va quedar buit a principis de juny, cita anual per als assidus al Primavera Sound i tret de sortida dels festivals musicals a Catalunya. Va sonar-hi la música al juliol, gràcies a un Cruïlla de petit format. Peralada, Porta Ferrada, l'Acústica o Pedralbes van mantenir els certàmens redimensionant aforaments i apostant per artistes propers. Els resultats de l'assaig clínic a l'Apolo obren noves expectatives de futur.

El Primavera Sound i el Sónar no s'aventuren encara a pronunciar-se, mentre el Cruïlla, el Vida, Peralada, Pedralbes, el Canet Rock, l'Acústica i Sons del Món ja treballen en les edicions d'aquest estiu incorporant les mesures sanitàries que calguin, com testos ràpids, registre d'assistents i ampliació de recintes.

Els responsables dels grans festivals a Catalunya han començat a treballar en un pla per presentar-lo a les autoritats sanitàries. Utilitzar testos ràpids, incrementar la superfície dels festivals per ampliar el distanciament social, l'ús de mascareta i el fet que es facin a l'aire lliure són alguns dels asos que esgrimirà el sector per fer possible les edicions d'aquest estiu. Els principals esculls serà veure si els assistents poden estar drets o es manté l'obligació de preassignar un seient i si podran arribar els caps de cartell internacionals.



Peralada preveu una edició a l'aire lliure

El director del festival de Peralada, Oriol Aguilà, ha avançat a l'ACN que treballen per a presentar una programació aquest estiu, i estan analitzant "tots els escenaris", ja que pronostiquen que no serà una edició fàcil i que l'evolució de la pandèmia no ajuda a plantejar escenaris clars. "Tot fa preveure que a l'estiu sigui un moment adequat per poder presentar unes programacions amb una evolució positiva cap a la normalitat", ha dit.

Per al festival, "és evident" que costarà anys assemblar-se als festivals del 2019, però poder fer una programació a l'aire lliure els permetrà treballar amb determinats aforaments, sempre en funció de com evolucioni la pandèmia. Pel que fa als escenaris, dates i percentatges d'ocupació ho estan avaluant, però ha insistit que l'aire lliure és un element "molt favorable".

Aguilà també ha insistit en el fet que els seus espectadors són "per tradició, molt ordenats" i amb una litúrgia molt acompassada. Per a ell, això contribuirà a plantejar una proposta, amb la qual esperen que el públic "estigui i se senti molt segur". D'aquesta manera, preveu accessos seran esglaonats, amb temps, distàncies i mascaretes, el que permetrà fer una programació "amb certesa".

Sobre la contractació internacional, Aguilà ha dit que en òpera "s'està movent molta agenda" i projectes, mentre que en el terreny de la dansa, amb companyies de fins a 80 persones, la mobilitat és més complexa i es va "més a poc a poc". En el pop i la música popular i internacional les agendes estan "pràcticament parades".



Acústica i Sons del Món, endavant

El director del festival Sons del Món i l'Acústica, Xavi Pascual, ha dit a l'ACN que pensen que l'estiu del 2021, tot i que no serà com el del 2019, serà "millor" que el del 2020. De fet, ha considerat que si es va poder fer al 2020, quan es va haver d'aprendre "molt ràpid", enguany es podran dur a terme els dos festivals.

En l'àmbit organitzatiu, el Sons del Món treballa en les mateixes dates i espais, així com amb un aforament una mica més gran, que passarà del 50% al 70% (de 900 a 1.200 localitats). En el cas de l'Acústica, també estudia les mateixes dates, pel que fa als espais i format ja va fer una adaptació l'any passat i s'intentarà "apurar una mica més" el temps per definir quin tipus de festival es pot fer. En aquest cas, els aforaments també creixeran del 50% al 70%, per poder absorbir "una mica més de gent".

Ha afegit que els dos certàmens treballen amb les mesures higiènico-sanitàries actuals, que sumades al fet que "a l'estiu va semblar que el virus no era tan agressiu" i amb l'afegitó que hi haurà una part de la població vacunada, haurien de permetre celebrar "de manera sobrada" els festivals. Pascual ha detallat que al voltant de Setmana Santa serà el moment en qual s'haurà de triar el tipus d'aforament i apostar per sortir "d'una determinada manera" per donar temps al públic o bé esperar al juny per sortir a la venda a "última hora" amb el màxim d'informació possible.

Els festivals de l'Estat volen recuperar l'activitat

Des de l'associació de festivals estatals (FMA), que agrupa iniciatives com el Sónar, el FIB, el BBK, l'Arenal Sound, el Cruïlla o el Barcelona Beach Festival, treballen per recuperar l'activitat de certàmens a partir d'aquesta primavera, sota l'empara dels bons resultats de l'assaig clínic a l'Apolo o al concert multitudinari al Wizink Center de Madrid.

Belen Álvarez, representant de l'FMA, assegura que els certàmens estan oberts a incorporar totes les mesures que siguin necessàries, però que cal revitalitzar el sector de manera immediata, ja que és una part molt rellevant del sector cultural. Per això, treballen conjuntament per presentar un pla a les autoritats sanitàries que permeti garantir que la música en directe tornarà a sonar en espais com la Fira de Barcelona, el Fòrum o Ifema. Cada any, a tot l'Estat se celebren més de 800 festivals de música.



El Festival Primavera Sound, expectant

El Festival Primavera Sound, que té anunciades les dates de celebració del 2 al 6 de juny, espera hores d'ara veure l'evolució de la pandèmia. Fonts de l'organització assenyalen a l'ACN que fins que tot plegat no sigui "tan incert", prefereixen no posicionar-se. Des del seu web, el festival manté oberta la llista d'espera per a la compra d'entrades i abonaments per a la propera edició, per a la qual ja havia anunciat diversos artistes, i que ha de servir per celebrar els vint anys del festival.

El passat juny va anunciar 54 incorporacions al seu cartell, amb noms que ja formaven part de l'edició del 2020, com el trio nord-americà Khruangbin en el que ha de ser el seu debut a Barcelona, el raper punk slowthai, els argentins Él Mató a un Policía Motorizado, el disruptor experimental Evian Christ, la catalana Marina Herlop, el quintet irlandès de post-punk The Murder Capital i el veterà productor de minimal techno Terrence Dixon.

Tanmateix, l'organització no s'ha quedat de braços plegats i està darrere de les proves pilot a la Sala Apolo d'aquest desembre per avaluar la possibilitat de fer concerts amb cribratges.



El Sónar manté la programació al web

L'edició del Sónar 2021 està prevista del 17 al 19 de juny, segons va anunciar el certamen i manté a la seva pàgina web. Des del festival han declinat fer valoracions per inactivitat dels equips de premsa.

D'aquesta manera, la darrera informació disponible sobre l'edició d'aquest estiu és de fa mesos, quan l'organització va anunciar per al 19 de juny del 2021 el concert del duet britànic The Chemical Brothers, amb Tom Rowlands i Ed Simons. Segons la informació compartida pel festival a les seves xarxes, es treballava per reprogramar la majoria de concerts al 2021.



El Cruïlla, un festival com els d'abans

L'altra cara de la moneda és el Cruïlla. El seu director, Jordi Herreruela, ha explicat a l'ACN que treballen per tornar al Parc del Fòrum i repetir el Cruïlla tal com s'havia fet abans de la pandèmia. De fet, les dates de la pròxima edició ja estan anunciades, del 8 al 10 de juliol, així com part del cartell, on hi ha Residente, Morcheeba, Dorian, Two Door Cinema Club i Fuel Fandango, tot i que encara queden "molts" artistes per presentar.

A dia d'avui treballen en posar a prova els protocols sanitaris que els permetin tornar a l'activitat, del test que va fer l'Apolo i el Primavera Sound amb l'Hospital Germans Trias. "Ens obre la porta a pensar que aquest estiu tornarem a tenir festivals de música", ha dit. Segons les seves previsions, possiblement el que canviarà seran els protocols d'accés. Herreruela pronostica que caldrà que la gent es faci un test d'antígens abans d'entrar i només podran accedir-hi els que donin negatiu.

Per al director, les mesures permetrien tornar a eliminar la distància de seguretat física i "tornar a cantar i ballar tots junts", sense les distàncies i sense seients preassignats. "Ens estem imaginant un festival bastant semblant al que fèiem, a excepció dels protocols d'accés", ha dit. Al seu parer ara caldrà que comptar amb més accessos, atorgar hores d'accés, assegurar que el públic està vacunat o ha donat negatiu, i que a dins del recinte el públic dugui mascareta, menys quan beu i menja.



El Canet Rock treballa en l'edició 2021

Canet Rock treballa des de fa mesos en l'edició d'aquest 2021 i es manté ferm en la voluntat de celebrar el festival. Un dels factors que el poden beneficiar és el fet que el cartell està format per músics dels Països Catalans i no depenen de la mobilitat d'artistes a nivell internacional. "Evidentment, l'imaginem i estem lluitant per fer-lo des de ja mateix ", explica la seva directora, Gemma Recoder en declaracions a l'ACN. En aquest sentit, el certamen garanteix que posaran a disposició de les autoritats totes les eines per garantir la seguretat sanitària del festival al públic.

A més del registre de participants habitual en els festivals, la directora del Canet Rock s'obre a incorporar l'ús de testos ràpids, mascaretes, aplicacions per al mòbil i, fins i tot, l'ampliació de l'espai al Pla d'en Sala -que podria acollir fins a 50.000 persones-, però mantenint l'aforament de cada any per garantir una major distància de seguretat. "Posarem les eines que calguin, tenim temps, ganes i experiència en muntar autèntiques ciutats en descampats on no hi ha res. L'únic que és fa mal és la incertesa", afegeix Recoder. L'únic aspecte que no veu modificable és el fet que els assistents hagin d'estar asseguts, perquè modificaria el format del festival.



El Vida està "preparat" per ser un espai segur

En la mateixa línia s'expressa a l'ACN el director d'El Vida, Dani Poveda, que sosté que estan preparats per celebrar el festival aquest estiu, conscient que el públic té "la primera i l'última paraula". "Si hi ha opció, treballarem per fer-lo perquè ens devem al nostre públic. Quan acabi aquest malson, ho haurem de celebrar i allà ens trobaran", assegura.

El Vida treballa per incorporar totes les mesures sanitàries habilitades en el moment que se celebri –el primer cap de setmana de juliol- per garantir un espai segur i no tenen por de "cobrir exigències". "Serà un espai segur", precisa. Alhora, posa en valor que en el certamen mai hi ha aglomeracions perquè limiten el públic a 10.000 persones tot i tenir espai a la Masia d'en Cabanyes per a 30.000.

Un dels handicaps amb els que poden topar els festivals és en la dificultat de fer arribar artistes de fora de l'Estat. El Vida, tal i com assegura el seu director, és un festival de música internacional i anuncia en el cartell de la propera edició artistes com Belle and Sebastian, Destroyer o Atl-J, però reconeix que tenen el permís del públic que si algun grup no pot desplaçar-se per actuar-hi, se substituirà per un cap de cartell nacional.

Pedralbes treballa per tornar als aforaments habituals

El Festival Jardins de Pedralbes és dels que va adaptar-se a la pandèmia l'estiu passat i va mantenir el certamen. El seu director, Martín Pérez, ha explicat a l'ACN que treballen amb la previsió de fer el festival amb artistes locals i internacionals i amb aforaments del 2019, no els excepcionals de l'any passat. "Estem a l'espera de les mesures sanitàries que dictin les autoritats, però la previsió d'aforaments no és la del Fes Pedralbes 2020, fixats en el 50%, sinó la del 2019", assegura Pérez.

El certamen barrejarà caps de cartell internacional, espanyols i catalans. Així, al costat de James Blunt, Jethro Tull, Nile Rodgers, Patti Smith, Bryan Ferry, Madness, Alan Parsons, Yann Tiersen o Carla Bruni hi actuaran Manel, Loquillo o Sara Baras. A aquests artistes se n'hi incorporaran una quinzena més fins arribar als 40.