Fan una crida urgent per trobar figurants pel rodatge d'una sèrie a Vilabertran

Des d'aquest matí de divendres que s'està duent a terme el càsting per trobar figurants pel rodatge de la sèrie Els hereus de la terra a Vilabertran. Fins a les 3 de la tarda havien passat pel centre cívic unes cinquanta persones quan en realitat necessiten fins a tres vegades més. Els figurants participaran entre els dies 1 i 2 de febrer en el rodatge d'algunes escenes d'aquesta sèrie de caire medieval, la continuació de La Catedral del Mar, produïda per Diagonal TV, Atresmedia i Tv3 i que serà projectada per la plataforma Netflix. L'empresa de càsting fa una crida, sobretot, per trobar homes d'entre 25 i 65 anys amb cabells llargs i barba. També els interessa molt homes de raça àrab o dels països de l'Est sense tatuatges ni piercings, ja que la idea és "quanta més naturalitat millor". De fet, ni tant sols volen persones amb els cabells tenyits. Cal portar el DNI i la cartilla de la Seguretat Social. Allà només s'omple una fitxa i se'ls fa una fotografia. Si no hi ha possibilitat d'anar in situ aquest divendres es pot enviar una fotografia i un teléfon de contacte al correu jocasting@gmail.com amb la referència Fotos urgent Vilabertran. El treball és remunerat.