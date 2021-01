El pessebre de la Basílica recrea la construcció del Pont Vell i de la Catedral

Es coneixen de fa molts anys. De tota la vida, com se sol dir. Són Marc Timón, Joan Puigdevall, Joaquim Casadevall i Peyo Ferrer. Tots quatre són veïns de Castelló d'Empúries i membres de l'associació Amics de l'Orgue. També són els Amics del Pessebre de la Basílica i els responsables de l'elaboració de l'extraordinari pessebre que s'exhibeix des del passat 20 de desembre a la capella de Sant Llorenç, a tocar l'altar major. És una evocació «una mica romàntica», afirmen, però molt bella del Castelló medieval amb el Pont Vell, les muralles i la magnífica Basílica a mig construir, envoltada de les eines i estructures que, segurament, van ajudar a aixecar aquests elements patrimonials i històrics. Una creació que ha generat molts elogis i amb un vessant solidari, ja que ajuda a recollir fons per a la Marató de TV3.

Fa molt temps que la Basílica llueix un pessebre durant l'època nadalenca. Abans que aquest grup d'amics prengués la iniciativa, l'havia l'elaborat la germana de mossèn Àngel, la senyora Enriqueta, que va ser qui els va animar a fer-se'n càrrec. Era el 1995. No van dubtar perquè «sempre ens ha agradat molt i és una manera de conservar l'amistat». Aleshores no tenia les dimensions de l'actual, que fa uns divuit metres quadrats, tot i que aquesta grandiositat l'ha anat adquirint amb el pas dels anys. «Al principi fèiem un pessebre popular i costumista en una de les capelles laterals reproduint els oficis» diu Timón.

«Amb el tema de la Covid, vam voler fer alguna cosa diferent aquest any» comenten. Així se'ls va acudir ubicar el naixement de Jesús no en un estable, sinó en un paller sota la recreació d'una arcada del Pont Vell. Aquesta idea es va unir a l'absència del Terra de Trobadors. Això els va portar a decidir que tot el pessebre evocaria la vila en temps medievals.

La feina que es va iniciar l'agost passat, doncs, ha estat ingent i ha seguit una premissa: reciclar i estalviar. Els quatre creadors comenten que no tenien una tasca concreta cadascun d'ells, però que es van repartir la feina sota la direcció «del nostre director d'obres». Els materials són senzills: cartró, amb el qual s'ha fet tot el poble, i porexpan per elaborar el Pont Vell i les muralles. La resta està fet a base de suro, que han anat reciclant d'un any per un altre, sorra i pedres que han anat recollint. També s'ha fet un riu amb silicona líquida, ara endurida i molt efectista. Cal destacar que tot el pessebre està abraçat per una gran tela de dotze metres que recrea un celatge pintat fa quasi vint anys per l'artista Anna Constanseau i qui enguany l'ha restaurat.

Al costat del pessebre, els visitants troben una bústia per posar donatius per a La Marató de TV3 enguany dedicada a la Covid. La bústia l'obriran després del 2 de febrer, dia de la Candelera i festa petita de Castelló, i tots els diners que hi hagi –esperen que molts– els entregaran a la Fundació de la Marató. També ho faran constar al Full Parroquial. No és el primer cop que recullen diners per a aquesta iniciativa solidària. Ja ho havien fet abans en nom dels Amics de l'Orgue, una entitat que viu hores baixes. «No som gaires socis, una quinzena, i la junta vol donar-li una empenta, però hi ha poca gent interessada», reconeixen. La tasca que fa l'entitat, presidida per Pau Riuró, no és poca, afirmen, ja que l'orgue de la Catedral, un instrument d'un alt valor històric i musical apte per interpretar música de diferents tipus, no només litúrgica, requereix manteniment. Vinculat amb això i per recollir fons, els quatre amics s'han fixat la idea de recuperar una sèrie de vells diorames que havien fet temps enrere, restaurar-los i posar-los al dia per exhibir-los «en algun lloc digne».