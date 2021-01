El periodista Marc Testart publica «Una vida rere l'altra»

Les primeres paraules del llibre, les dedica al seu pare: «Gràcies, pare, per haver-me ensenyat tantes coses des que era petit [...]. En canvi, no vas aconseguir, però, que el teu noi fes de pagès. Llàstima». Així és Marc Testart i Solà, el periodista del Setmanari de l'Alt Empordà que, després d'una greu operació que el va mantenir durant uns mesos molt llargs apartat de la seva passió per la feina, va tornar a la redacció superant tots els obstacles mèdics i, fins i tot, preparant el llibre que, precisament, ara ha acabat de sortir de la impremta, "Una vida rere l'altra" (col·lecció Norfeu de Brau Edicions).

Les vivències i anècdotes que recull en les pàgines d'Una vida rere l'altra han estat un exercici de memòria per a l'autor, el qual explica com se li va ocórrer la idea de fer un llibre: «Feia pocs dies que anava a sessions amb la meva psicòloga i, després d'explicar-li el que em va passar, em va proposar d'escriure un llibre sobre l'any i mig posterior a l'operació a l'esquena. Vaig arribar a casa amb un mal sabor de boca, pensant que aquell llibre seria molt trist. Llavors, se'm va acudir una cosa pendent de quan era jove, explicar la meva vida, que era la d'una generació de poble».

De tots els seus companys i amics és sabut que Marc Testart, abans d'emprendre una idea no amaga els seus dubtes, i això mateix li va passar quan li va sorgir l'oportunitat d'escriure sobre ell mateix: «Em pensava que no em sortiria res del cervell, però, sorprenentment, vaig recordar des que naixia fins ara. Així que em sentia orgullós del que feia. A més, volia involucrar altres persones que han estat importants en la meva vida».

Marc Testart rememora la seva vida des que va néixer fins avui, fent un repàs a moments vitals que l'han marcat i incloent-hi, en cada capítol, aquelles persones que l'han acompanyat en el camí.

Periodisme de proximitat

Nascut a Torroella de Fluvià el 1975, ha treballat en diferents mitjans de premsa escrita i també en ràdio. La trajectòria més consolidada com a periodista se centra a la secció d'Actualitat del Setmanari de l'Alt Empordà, on publica articles, reportatges i entrevistes de proximitat, sobre la vida als pobles i sobre la seva gent i també sobre la política municipal. Es defineix com a treballador, que li agrada llegir, passejar quan fa bon temps, estar ben informat, donar suport a la Unió Esportiva Figueres, gaudir del vi de la DO Empordà i estar amb la família i els amics.