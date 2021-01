Mor Joan Safont, autor de la fotografia de la daina blanca

El 10 de gener passat va morir, a Mataró, el fotògraf Joan Safont, especialitzat en fotografia de moda i publicitat. Tenia 70 anys i estava molt vinculat al món associatiu, excursionista i cultural mataroní. Va ser director d'art en diverses agències de publicitat i també professor de disseny gràfic a l'Escola Massana de Barcelona i de fotografia a l'Institut Català Roca i al TecnoCampus de Mataró. Una de les seves passions, però, era la natura -va fer fotografies per la revista National Geographic- i, sobretot, es confessava un enamorat dels Aiguamolls de l'Empordà. En aquest sentit, serà recordat pels milers d'imatges que hi va fer i per haver estat el primer a fotografiar la daina mascle blanca descoberta per Josep Espigulé el novembre del 2018. Aquesta imatge va difondre's per totes les xarxes socials i va tenir molta repercussió. Ell es treia mèrit: «Només va ser la casualitat i la perseverança». Les xarxes s'han omplert de missatges lamentant la seva pèrdua.

Et trobarem a faltar, ens costarà adonar-nos que fa temps que no vens a empaitar llums i vides de matinada,...,... Publicada por Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà en Lunes, 11 de enero de 2021