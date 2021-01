L'obra d'un poeta vinculat a Cadaqués que veu la llum onze anys després de morir

Oleguer Llongueras i Roch (Barcelona, 1947-Cadaqués, 2009) no va publicar res en vida. Aquest desembre passat, onze anys després de la seva mort, els seus escrits han vist la llum. Resulta que, un cop traspassat, els seus fills Igor i Pol van trobar, en llibretes i a l'ordinador, els textos poètics que aquest, en diferents moments de la seva vida, va adreçar a tres dones. Una vegada ordenada tota aquesta obra, s'ha vist que es tractava d'una poesia circumstancial, però escrita amb voluntat de pervivència, amb rigor, depurada.

Aquesta és la lectura que fa de la seva obra el crític literari David Castillo: «La poesia és per a Oleguer Llongueras més una pregunta que una resposta incerta, que mai no trobarà. Segurament perquè no hi ha resposta possible, ni final del túnel».

Pedagog, filòsof i músic

Em faig nit fràgil (Editorial Galerada) és el títol del llibre que descobreix la poesia d'Oleguer Llongueras, pedagog d'una nissaga de pedagogs (el seu avi va ser Joan Llongueras), docent de català i piano. Va ocupar el càrrec de director de les Escoles Virtèlia de Barcelona (1981-1991). Reconegut intel·lectual, va ser també filòsof i músic.

Instal·lat a Cadaqués des del 2007, on la família tenia una casa, Oleguer Llongueras va morir als 62 anys, durant la inauguració d'una exposició artística en una galeria.