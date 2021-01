El Museu del Joguet de Figueres potenciarà la seva singularitat en el panorama nacional i internacional

L'informe per adaptar el Museu del Joguet de Catalunya de Figueres als efectes de la pandèmia i les noves circumstàncies socials proposa potenciar la seva singularitat en el panorama museogràfic nacional i internacional. És un museu de la història i la cultura del joguet, únic a Catalunya i a Espanya, per l'abast de la seva col·lecció i instal·lacions, i té pocs equivalents en altres països. També es proposa personalitzar el centre en la figura del seu fundador, com a Museu del Joguet de Catalunya – Col·lecció Josep Maria Joan Rosa, així com intensificar-ne la dimensió digital i l'actualització de la col·lecció.

L'informe del Grup de Treball, encarregat el 19 de setembre passat pel Patronat de la Fundació del Museu del Joguet de Catalunya, ha estat lliurat als seus membres i serà presentat en una pròxima reunió d'aquest òrgan de govern. Hi ha fet aportacions un total de 44 persones experts en els àmbits de la gestió pública, la museografia, l'educació i la comunicació. El Grup de Treball està format per Jaume Guillamet Lloveras, com a coordinador, Pep Canaleta Heras, Agnès Figueres Ferrer, Maria Eugènia Sala Gómez i Joan Manuel Soldevilla Albertí.

Entre les conclusions de les 106 propostes que figuren en l'informe, destaquen les següents: reforçar el funcionament de la Fundació per a l'impuls de nous projectes i activitats; assegurar la seva sostenibilitat econòmica, amb l'impuls de noves formes de patrocini, mecenatge i col·laboració amb altres museus i centre culturals, empreses i universitats; actualitzar la col·lecció amb jocs i joguets dels darrers vint anys; intensificar la dimensió digital del museu; obrir espais de joc al propi museu i les xarxes socials; accentuar la dimensió social i educativa; la creació d'una comunitat i associació d'amics del museu; i donar la màxima prioritat a la ciutat de Figueres i la comarca de l'Alt Empordà en els projectes i activitats.

El Museu del Joguet, fundat el 1982 i renovat el 1997, és el resultat d'una donació a la ciutat de Figueres de la col·lecció de Josep Maria Joan Rosa, que consta de més de 20.000 peces, així com de 12.000 documents reunits en el Centre de Documentació i Recerca del Joc i del Joguet. Josep Maria Joan Rosa, que va complir 80 anys el proppassat 29 de novembre, continua al front de la Fundació com a president i director del museu.

El Patronat de la Fundació del Museu del Joguet de Catalunya, constituït l'any 1997, està format per vint-i-cinc patrons, cinc dels quals són vitalicis nomenats pels fundadors Josep Maria Joan Rosa i la seva esposa Pilar Casademont Sadurní. Hi ha cinc patrons institucionals que representen l'Ajuntament de Figueres -l'alcaldessa i el regidor de Cultura-, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, i els vocals restants del Patronat són nomenats per períodes de quatre anys entre experts museogràfics i culturals.